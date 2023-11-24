朝鮮宣布“將在軍事分界線地區靠前部署武力”……韓國軍要堅決而節制地應對. November. 24, 2023 08:21. . 朝鮮昨天表示：“不會受9·19北南軍事協議的約束，將撤回在地面、海上、空中所有空間為防止沖突而采取的軍事措施。”朝鮮還表示，將在軍事分界線地區部署“強大武力和新型軍事裝備”。朝鮮發射軍事偵察衛星後，韓國軍方停止了《9·19協議》的部分效力，朝鮮事實上是在以全面廢棄協議的方式進行對抗。對此，韓國國防部部長申源是表示：“對於朝鮮的挑釁，將立即嚴懲到底。” 從之前朝鮮的好戰形態來看，全面撤回9·19協議措施是預料之中的反對。雖然朝鮮表示會立即在軍分線附近部署武力和裝備，但不會止步於此。在根據《9·19共同文件》被禁止的軍事分界線附近進行炮擊和機動訓練、重新構築最前方監視哨所，還有可能通過無人機滲透和海上、水中的巧妙挑釁來試探韓國軍隊的應對。朝鮮昨天表示，“9·19協議成為空殼是因為韓方的挑釁性策動”，沒有漏掉“如果因此發生沖突將完全由韓方負責”的威脅。 朝鮮的豪氣態度是瞄準了已經用核、導彈武裝起來，韓國軍隊在傳統挑釁面前畏縮而無法正常應對的所謂“核陰影”效果。但這種威脅不會輕易奏效。韓美同盟的核遏制力正在發揮作用，在傳統戰鬥力方面韓國更出色，因此很難隨意進行挑釁。韓國軍隊應該表現出堅決斷然的應對態度。不過，韓朝之間的軍事緊張和偶發性沖突的可能性也很大，因此，在具備即興態勢的同時，為了不讓戰爭擴大，有必要采取節制、調節水位的均衡應對。 面對朝鮮的胡作非為式挑釁，9·19軍事協議現在也像許多韓朝協議壹樣，被扔進了歷史倉庫。盡管韓國軍方評價說《9·19協議》是對韓國單方面不利的傾斜協議，但不可否認的是，在過去5年裏，該協議起到了阻止韓朝間正面沖突的最低限度的安全閥作用。軍事力量是維護和平的手段。在緩和緊張局勢和防止沖突的基礎性承諾都沒有兌現的情況下，韓國軍隊應該用強大的力量創造可持續的和平。現在應該毫不動搖地應對，展現軍隊真正的力量。

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