《甜蜜家園》第二季時隔三年回歸……比怪物更殘酷無情的人類、比人類更像人類的怪物登場. November. 23, 2023 07:58. by 崔智善 aurinko@donga.com. “人類在欲望中肆意破壞，滅絕其他物種。人類是病毒，怪物是疫苗。”（《甜蜜家園》的林博士） 奈飛電視劇《甜蜜家園Sweet Home》講述了成為怪物的人們和在他們的襲擊中為了生存而展開的淒慘鬥爭，時隔3年將於12月1日以“第二季”回歸。規模進壹步擴大，電腦繪圖（CG）變得更加華麗。最重要的是，在關系到生存的情況下，各種人類群像提出了沈重的問題。“誰是怪物，誰是人類？” 2020年公開的《甜蜜家園》第壹季在韓國制作的系列中首次進入奈飛美國“TOP10”，展現了K內容的威力。粉絲們對同時公開8集的第二季非常關註。雖然原作是同名網絡漫畫，但這次擴張原作漫畫的世界觀，展開了與原作不同的故事。事先向媒體公開了1~3集。 第二季以第壹季背景的舊公寓“綠之家”入住者們離開那裏，在軍隊的控制下移動到“安全營地”的場面開始。雖然進行了怪物化，但與其他怪物不同，能夠控制自己的車賢秀（宋江飾）認為自己可以成為結束這壹事態的關鍵，並主動要求成為疫苗開發實驗體。 如果說第壹季是在有限的空間裏通過與怪物相遇的方式將恐怖極大化，那麽這次則展現荒廢的首爾面貌，增加了不知道怪物何時何地會出現的緊張感。最重要的是“人性”。攝像機不斷展示著應對怪物出沒的政府無能和政界人士們的偽善、建立秩序的名義下，比怪物更殘酷無情的軍人、旁邊人被殺卻連眼睛都不眨壹眼的人們的面孔。與此相比，在慘不忍睹中，將錯過媽媽手的孩子送到媽媽身邊，為了救自己的孩子，主動成為軍人誘餌的“比人類更像人類的怪物”也登場了。 不愧是成功的“K-Creature物”，CG變得更加華麗。賢秀右臂變成刺狀的大翅膀的樣子比第壹季更具壓倒性。以成為反映自己欲望的怪物為設定，執著於外貌的人變成了臉流下來的怪物，與病魔作鬥爭的患者壹看到血就撲上去的怪物等，各種怪物形象生動地展現了出來。 演員陣容也十分華麗。宋江和李陣郁（邊尚昱角色），高旻示（李恩宥角色）繼第壹季之後，也出演了第二季。在第壹季中飾演有著壹顆善心的殺手的李陣郁在本季被設定為身體被怪物掠奪的角色，展現了完全不同的演技。瘋狂的眼神讓人感覺真的變成了另壹個人，展開了激情演出。劉五性（卓仁煥上士角色）、金武烈（金英厚角色）飾演相互對立的軍人角色，吳政世飾演開發疫苗的林博士壹角，增加了緊張感。 曾執導電視劇《太陽的後裔》（2016年）、《鬼怪》（2016年）、《陽光先生》（2018年）的李應福導演繼前作之後再次擔任導演。李導演說：“怪物不僅存在於外部，在各自的內心也占據著強大的地位”，“我想問壹下大家，能否原封不動地接受，壹夜之間變成非人類的戀人、朋友、家人？好不容易生存下來的人能維持其人性到什麽時候。”

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