因大學路學田面臨閉館危機的消息，歌手們紛紛站出來進行“接力演出”. November. 18, 2023 09:02. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 象征韓國小劇場文化的首爾大學路學田明年3月面臨閉館危機的消息傳出後，歌手們紛紛挽起袖子站出來了。從明年2月28日到3月14日，歌手朴鶴基、動物園、尹度玹、李銀美等將在沒有演出費的學田上進行接力演出。 據17日學田方面透露，朴鶴基、尹度玹、ALi、動物園、張弼順、權珍媛、玻璃箱子、李漢哲、李銀美、騎自行車的風景、旅行素描、Crying Nut、河琳、柳在夏音樂比賽出身的柳在夏校友會等“熱愛學田的歌手”將參加接力演唱會。詩人和村長的成員河德奎和鹹春浩也時隔24年決定壹起站在正式舞臺上。接力演唱會將成為學田的最後壹次活動。學田總務組長金成民解釋說：“正在繼續協調參與人員和準確的演出日程。” 1991年開館的學田是象征大學路演出文化的空間。為《晨露》、《常青樹》等作曲的金敏基代表根據韓國實際情況修改德國格裏普斯劇團波爾克•路德維希的原作，1994年首演的《地鐵1號線》被評價為在音樂劇歷史上留下了濃墨重彩的壹筆。作為歌手們的小規模演唱會場所也受到了人們的喜愛。動物園、野菊花、安致煥、柳在夏等人在學田舉行過演唱會，已故金光石也在這裏進行了出道10周年紀念演出。學田因經營困難和金代表的健康問題等，將於開館33周年的明年3月15日關門。

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