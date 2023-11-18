針對縮水減量的小伎倆漲價，難道要以“打地鼠”的方式控制物價嗎？. November. 18, 2023 09:02. . 韓國政府決定對被稱為“縮脹（縮水式通貨膨脹）”的變相漲價進行實態調查。政府此舉將防止商家采取在維持價格不變的同時減少貨量、實際上提高價格的小伎倆。韓國政府昨天召開物價相關次官會議，表示“這不是正直的銷售行為”，表示將在月底之前進行實態調查，並成立舉報中心接受舉報。 最近，企業沒有直接提高價格，而是使用了消費者很難察覺的變通之計。不知從哪天起，本來有5個的壹袋熱狗只剩下4個，金槍魚罐頭容量從100克悄悄減少到90克。降低果汁中果物含量等降低產品質量的“瘦身法”也在增加。為了防止消費者受損，有必要進行查處。 但是也不能否認這種小伎倆最終是政府人為控制價格的副作用。本月初，政府把各部門次官作為“物價穩定責任人”，並設立“面包課長”“方便面事務官”等，還指定各品種負責人。隨著政府凍結價格的壓力越來越大，企業開始變通應對。今後，壹旦管理監督松懈，可能會出現被壓抑的價格同時上漲的現象。 與物價的戰爭比想象中要持久。國際貨幣基金組織（IMF）預測，今年韓國物價上漲率為3.6%，明年為2.4%，分別比之前預測值提高0.2個百分點和0.1個百分點。該機構還建議，為穩定物價，應該維持相當壹段時間的高利息基調，不要草率地放寬貨幣政策。為了打好漫長的物價之戰，相比壓迫企業的側面應對，更需要通過貨幣政策的正面進攻。 1年5個月前超過9%的美國物價上漲率，上個月降至3%出頭，呈現出戲劇性的反轉，最終還是因為收緊了資金來源。從去年3月到今年9月，美國的貨幣量減少了5.3%。相反，韓國雖然標榜貨幣緊縮，但同期貨幣量反而增加了5.1%。在盡量減少經濟蕭條等副作用的前提下，要同時努力減少貨幣量。超越追蹤漲價商品進行管制的“打地鼠”式對癥療法，需要根本性的思考。

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