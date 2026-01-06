新年伊始連日上漲……KOSPI指數劍指4500點

韓國綜合股價指數（KOSPI）在今年第二個交易日5日盤中升至4457.52點，再度刷新曆史最高紀錄。盤中三星電子股價突破“13萬韓元關口”，SK海力士突破“70萬韓元關口”。5日韓國綜合股價指數報收于4457.52點，較前壹交易日上漲147.89點（漲幅3.43%）。繼2日突破4300點後僅隔壹日便沖破4400點，直逼4500點關口。當日個人投資者淨賣出1.4382萬億韓元，機構投資者淨賣出8364億韓元，但外國投資者淨買入2.2613萬億韓元，拉動指數上漲。外國投資者自去年10月2日（淨買入3.2641萬億韓元）以來創下最大規模淨買入紀錄。新年股市由半導體板塊主導上漲。三星電子2日上漲7.17%，當日再漲7.47%。三星電子優先股（漲8.05%）、SK海力士（漲2.81%）、SK Square（漲6.12%）等同樣表現強勢。以當日收盤價爲基准，三星電子市值（含優先股）達900.7314萬億韓元，首次突破900萬億韓元大關。按市值計算，其位居全球上市公司第17位，亞洲上市公司第4位。在亞洲，市值高于三星電子的企業僅有中國台灣台積電、沙特阿美及中國騰訊。SK海力士市值也突破了500萬億韓元。大信證券研究員李京民（音）分析稱：“基于對人工智能基礎設施投資擴大及存儲器業績改善的預期，主要半導體企業的上漲勢頭得以延續。”洪錫浩記者 will@donga.com