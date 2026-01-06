學費低於英語幼兒園的大學能否培養好人才？



《高等教育法》規定了大學學費的法定上調限度。此前，可以達到年均消費者物價上漲率的1.5倍，但去年7月漲幅降至1.2倍。教育部表示，最近對各大學適用了修改後的上調限度，今年的學費上漲率法定上限爲3.19%。去年是5.49%。



接到學費上調率上限的大學將召開學費審議委員會，由學生、學校、稅務師等參與確定學費金額。由於教育部從2009年開始向一線大學施壓要求凍結學費，所以在一段時間內，學費審查委員會實際上只召開了早有定論的會議。校方一邊說明如何用非學費收入等填補財政赤字，一邊根據政府的方針凍結了學費。教育部只對凍結或下調學費的大學發放國家獎學金Ⅱ類型，渴望政府財政支援的大學自己看着眼色行事。



但去年卻不一樣。四年制大學的70.5%（136所）上調了學費。雖然教育部長向大學校長髮送敦促凍結學費的書信，大學們卻大聲疾呼：“不能再坐視因學費凍結16年而下降的競爭力了。”從去年學費審議委員會的會議記錄來看，學生們也認識到學校財政虧損，要求通過提高學費改善老舊設施、聘請優秀教授、擴充教育項目等。今年需要確定學費的大學有很多苦惱。一是難以停止去年因學費上漲而開始的變化。去年通過提高學費獲得的資金用於學生獎學金和教育設施改善等。但今年由於學費上漲率法定上限降低，學生們無法獲得的國家獎學金Ⅱ類型代替，大學發放獎學金後，將沒有剩餘。二是還要忍受學費連續兩年上漲的強烈看法。首都地區某大學的校長擔心地說：“今年有地方選舉，如果提高學費，抨擊力度可能會更大。”



但現在已到了改變想法的時候。雖然學費上漲會給家庭帶來負擔，但培養人才必然需要龐大的財源和時間。雖然政府表示要培養人工智能人才，但在教授人工智能的教授招聘公告中，報名者爲零名的大學比比皆是。首爾某大學校長表示：“教師待遇比企業低，即使有想要的人才，也不敢提議引進。”如果下暴雨，就要用鐵桶接教室天花板滴下的水，在這種情況下，學生們想都不敢想親自設計半導體電路。有些大學搞人工智能研究所需的圖像處理器設施，居然沒有製冷設備，一旦溫度超過40度就會關機。



在大學連引領未來尖端產業的人才都培養不了的情況下，很難期待國家的未來。從2009年起到去年爲止，消費者物價上漲了139%，考慮到這一點，實際學費在這期間已降至三分之一。英語幼兒園（以幼兒爲對象的英語補習班）的人均教育費到2023年將達到2093萬韓元，是私立大學年均學費的2.9倍。競爭力下降的大學雖然要通過結構調整來分出優劣，但更晚之前應該將學費決定權還給大學，引導其發揮人才培養的本職作用。





崔예나 yena@donga.com