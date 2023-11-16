瞄準議會選舉的小伎倆“衛星政黨”……如果對選舉制度置之不理，將再次“群小亂舞”. November. 16, 2023 08:27. by 金恩智記者、尹明進記者 eunji@donga.com、mjlight@donga.com. 有人指出，距離明年議會選舉還有5個月，朝野政黨關於選舉制改革的協商仍然沒有取得進展，如果維持現行的準聯動型比例代表制，以巨大兩黨比例專門政黨自居的所謂“僭稱政黨”可能會雨後春筍般湧現。有人擔心，相比4年前第20屆議會選舉時林立的“小伎倆”比例政黨“衛星政黨”，資質不達標的政黨將憑借強硬揚聲器和支持層輕松進入議會。 據政界15日透露，國會議長金振杓要求在本月中旬之前結束選舉制改革協商。但朝野政黨的院內領導層在比例代表制問題上完全沒有縮小分歧。負責選舉制改革討論的國會政治改革特別委員會自7月份以後壹次也沒有召開會議。政改特委相關人士表示：“正在討論本月20日或21日召開小委員會的方案。” 國民力量黨主張回歸分開實施選區和比例代表選舉、以此來分配議席的“並立型比例代表制”。在這種情況下，雖然可以阻止衛星政黨，但不能保障少數政黨進入議會。因此，共同民主黨認為，以政治改革為名制定的準聯動型比例代表制應該維持現行制度，但由於無法阻止衛星政黨的泛濫，正在苦思冥想。 政界相關人士指出：“在議會選舉即將到來之際，依靠‘太極旗部隊’和‘改革之女’等強硬支持層的‘親尹尹錫悅派’呼籲政黨、‘親李在明派’呼籲政黨等就會要多少有多少，雖然不能阻止創黨本身，但應該盡快改善比例代表制度，使未達到水平的政黨無法進入議會。隨著前法務部長官曹國、共同民主黨前代表宋永吉、國民力量黨前代表李俊錫等朝野強硬大喇叭接連提出創建新黨的可能性，比例政黨亂設的可能性進壹步增大。 30名共同民主黨議員當天召開記者會表示：“‘無法阻止衛星政黨’只是國民力量黨的卑怯辯解。即使是共同民主黨，也應該將《衛星政黨防止法》作為黨論推進”。李誕熙議員表示：“衛星政黨壹詞似乎過於寬容了。也有學者稱其為‘傀儡政黨’而不是衛星政黨。”“（不是衛星政黨）而是‘傀儡政黨’。”共同民主黨30多名議員15日在國會提出，要把《衛星政黨防止法》作為黨論推進，並強調“‘衛星政黨’的用語有些過於寬容’，正如美國政治學家蘇加特等主張的那樣，‘是乖離政黨、傀儡政黨’。”他們表示：“（上次大選中共同民主黨）宣布將禁止歪曲比例代表制的衛星政黨。我們的革新應該從遵守與國民的承諾開始。”他們說：“‘無法阻止衛星政黨’只是國民力量黨的卑怯辯解。在明年的議會選舉中，以如實反映民心的民主制度似乎無法取得勝利，令人不爽。”閔亨培議員在記者招待會結束後會見記者時表示：“阻止衛星政黨是違憲的，是不可能的。但制定多個讓衛星政黨沒有效果、不能確保議席的方案，綜合起來是完全可以有效防止衛星政黨的。”閔亨培去年提出了推薦選區議席數50%以上候選人的政黨義務推薦比例代表候選人50%以上的《公職選舉法》修正案。該黨的李誕熙議員本月6日提出了《政治資金法》修正案，其內容為，如果巨大政黨和衛星政黨在選舉後2年內合並，將減少50%的經常補貼。在當天的記者會上，不分親李在明派和非李在明派，共有30多人榜上有名。不過，共同民主黨內也出現了懷疑的反應。親李在明派幹將鄭成浩議員在通話中強調：”應該就（選舉制改革）達成協議，但只提交法律就只是表面功夫。第21屆國會即將結束，相比單方面的處理，朝野政黨真誠的協商努力更重要。”

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