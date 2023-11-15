時隔29年的冠軍只是壹個開始……LG隊邁出王朝重建的第壹步. November. 15, 2023 07:56. by 李憲宰 uni@donga.com. 時隔29年再次登上韓國大賽（總決賽）冠軍寶座的職業棒球LG隊的選手們獲得了用錢買不到的巨大名譽。而且除了年薪之外，還有不少額外的獎金。LG隊將從韓國棒球委員會（KBO）那裏獲得約30億韓元的季後賽紅利。再加上球隊的15億韓元獎金，將分得約45億韓元。這是只有冠軍隊選手才能享受的“冠軍的味道”。 但是LG選手團的視線已經投向了更高的地方。帶領LG隊登上冠軍寶座的廉京燁主教練在13日確定奪冠後表示，“現在才剛剛開始。明年和後年球隊都會努力奔跑。”被選為韓國大賽最有價值球員（MVP）的隊長吳智煥進壹步表示：“我們將享受王朝時期。希望以這個成員的身份長期從事棒球運動。” 這是完全有可能的故事。 今年LG隊以壓倒其他9支球隊的強大戰鬥力獲得了綜合冠軍。 LG隊自今年6月27日以後，壹次也沒有失去過常規賽第壹的位置。球隊的擊球率（0.279）、平均責任失分（3.67）、盜壘（166個）也均排在第壹位。不分投打，選手層最厚，主力與替補之間差距最小的球隊是LG隊。 20世紀90年代憑借“勁頭棒球”成為最受歡迎球隊的LG隊從2003年到2012年度過了10年的黑暗期。在眼前的成績和培養之間找不到頭緒，主教練也隨時更換。新銳選手們也未能正常成長，被冠以“希望之星的墳墓”的汙名。像朴炳鎬（KT）等離開LG隊後發揮潛力的選手也很多。 但是LG隊現在已經成為了培養年輕選手最好的球隊。此次韓國大賽首發陣容中包括的吳智煥、洪昌基、文保景、文聖珠等選手都在選秀大會中被LG隊選中，在LG出道，在LG躍升為主力的。包括終場投手高右錫在內，鄭宇永、李正勇、柳永燦、白昇玄等投手必勝組也全部得到LG隊的遴選，通過LG隊的培養系統成長。 必需的位置則通過投入巨額資金引進自由簽約選手（FA）來填補。LG隊以4年115億韓元的價格抓住了2017年末從美國職業棒球大聯盟（MLB）歸來的外野手金賢洙。4年後，球隊又以“4+2年”115億韓元的價格留住了金賢洙。2021年末以4年60億韓元引進的外野手朴海旻在攻守兩端表現十分搶眼。在本賽季即將到來之際，以4年65億韓元引進的接球手朴東原憑借穩定的投手指引和決定性的壹擊，成為了稱霸韓國大賽的壹等功臣。 從2019年開始到去年為止，每次進入季後賽後都取得低於預期成績的LG選手們，今年通過韓國大賽的冠軍積累了寶貴的經驗。廉主教練表示：“我們隊的新舊組合非常好。如果每年多培養壹兩名年輕選手，就能成為持續的強隊。現在只是邁出了第壹步。”

한국어