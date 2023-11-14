雇傭部：“如果勞資雙方願意，將靈活實施‘每周52小時’工作制”. November. 14, 2023 08:35. by 周愛眞 jaj@donga.com. 韓國政府13日表示，將在部分行業推進放寬實施現行“每周52小時”工作時間制度的方案。這是今年3月發表工作時間制度調整方案、面臨“69小時”爭議8個月後提出的修正案。但有人批評，在完全沒有提及具體的行業和時間的情況下，將詳細方案推給勞資政對話，仍然停留在“壹碗白水”的水平上。 雇傭勞動部當天發表有關勞動時間的對國民問卷調查結果和制度改善方向。在從6月底開始大約兩個月的時間裏，，雇傭部以3839名勞動者、976名企業主、1215名普通國民等6030人為對象進行了問卷調查。回答問卷調查的41.4%的勞動者、38.2%的企業主表示非常同意或同意將“以周為單位”的加班時間管理單位進壹步擴大。雇傭部表示：“經確認，在制造業、建設業等行業和研究、工學、設置、維修、生產職、保健、醫療職等行業需要靈活的工作時間。” 雇傭部決定，僅限於需要靈活工作時間的行業和職業，如果勞資雙方願意，將擴大目前“每周12小時”的加班時間管理單位。對於相關行業、工種，決定通過設定每周工作時間上限等措施，消除“長時間工作”的憂慮。 但是，以什麽行業和職業為對象，把加班時間管理單位延長多少等具體內容，在當天的發表中全部被排除在外。雇傭部只表示，今後將通過勞資政社會對話來決定。總統室表示：“工作時間制度對國民生活、健康的影響很大，因此不能單方面推進。將與勞資雙方進行充分的討論。” 有壹些人指出，時隔8個月出臺的補充對策實際上仍然只是沒有實質內容的對策。最近，政府和勞動界嚴重對立，因此有觀察人士說，政府公布的勞資政社會對話實際上很難實現。總統室對韓國工會總聯盟（韓國勞總）表示：“韓國勞總是長期負責社會壹軸的勞動界代表組織。希望回歸對話，共同討論工作時間等各種懸案。”

한국어