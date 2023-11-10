去“民統線”內的格裏夫斯營秋季旅行吧 . November. 10, 2023 08:10. by 趙英達記者 dalsarang@donga.com. 京畿道坡州市郡內面“平民管控線（民統線）”內有美軍歸還的“格裏夫斯營”。這壹場地距離非軍事區只有2公裏左右，可以生動地感受到分裂的現實。 京畿道為迎接停戰70周年，與京畿觀光公社壹起策劃了10日-26日的“非軍事區格裏夫斯營秋季旅行”。道相關人士介紹說：“雖然從首爾出發壹個小時左右就可以到達，但在心理上感覺遙遠的非軍事區，可以感受秋天的情趣，重溫分裂的痛苦和停戰的意義。” ● 曾經駐紮美軍的民統線內基地向民眾開放 格裏夫斯營是美國陸軍第2師團從韓國戰爭後的1953年7月起到2004年8月向伊拉克派兵為止，駐紮了半個世紀的地方，至今仍保留著當時美軍的痕跡，被認為具有近現代史的價值。 格裏夫斯營位於民統線內，只有獲得軍隊許可的人才能自由出入。普通人只能乘坐纜車前往臨津閣，參觀部分建築物。但是，如果參加此次秋季旅行項目，就可以參觀格裏夫斯營內的10個展館。 在眾多展館中，“工作室BEQ”是必須參觀的路線。這裏曾是獨身軍官宿舍，現在展示著波蘭、捷克斯洛伐克、瑞典、瑞士等中立國監察委員會（中監委）四國的70多幅照片和物品。 “企劃展示1館”利用美軍營房（生活館）裝飾成了“中監委博物館”，原封不動地展示著中監委會議室“板門店T1”的家具。此外還有中監委的歷史、捐贈品、影像、停戰協定復印件以及停戰協定結束後南北方拍攝的照片等。 今年新建的瑞士館展示了瑞士代表團的首次旅程和板門店建成之初時的珍貴照片，還展示了從瑞士方面免費借來的停戰協定復印件。 如果想參加這壹項目，可以在Yanolja網站（www.yanolja.com ）預購纜車券和特別開放通用券。也可以在纜車上下車的地方現場購買門票。入場時間為每天5次（上午10、11時；下午2、3、4時），每次參觀時間為80分鐘。門票為3000韓元，每周壹休館。 ●“在非軍事區打造和平旅遊帶” 美軍離開後，格裏夫斯營正在轉變為和平、生態和文化的空間。特別是最近因其獨特的氛圍，作為電視劇、電影、音樂短片的拍攝地很受歡迎。奈飛系列《李鬥娜!》、電影《蘇裏南》、Re誒 Velvet澀琪的音樂短片等都是在這裏拍攝的。 京畿道正在推進連接格裏夫斯營和附近臨津閣和平公園、都羅山和平公園、都羅瞭望臺、第三地道等的非軍事區和平觀光帶。去年8月，國防部完全接管了格裏夫斯營11.8萬多平方米地皮的所有權。 京畿觀光公社相關人士表示：“為了以格裏夫斯營為據點搞活非軍事區和平旅遊，今後還將推出多種項目。”

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