尹錫悅政府上臺壹年半，還剩3年半. November. 10, 2023 08:09. . 尹錫悅總統今天迎來就任1年零6個月。期間，國內外難題壹片，恢復韓美同盟等部分變化到了不便表述的程度。總統提出的“恢復國內公正和常識”的承諾是否在政策推進方式和公職人事方面得到體現，值得懷疑。重用檢察機關出身人員、大搞針對在野黨的檢方調查，搞活經濟、關心民生等則被拋在腦後。與巨大在野黨的不合作、國會功能受阻另當別論，負責國政的現政府負有很大的責任。 國政混亂體現在支持率上。尹總統以49%的得票率當選，但就任兩個月後就跌至不到40%，1年多來壹直未能抓住反彈的契機。這意味著，不少支持層對國政基調或風格感到失望，關閉了心扉。擺脫舊時代的青瓦臺、走向龍山的承諾有沒有信守？還不是仍然像帝王似的，更近距離傾聽幕僚意見的決心也變得模糊了嗎？而與文在寅政府相比，其回避批評的態度也讓人感到疲勞。對於梨泰院慘案等各種事件事故、政策混亂等，也沒有厲行追責。不知道總統壹年前“應該向負責人問責”的想法現在是否仍然有效。 國民正在質問。過去壹年半時間裏，大韓民國是不是走上了正確的道路，總統是否發揮了健康的領導能力？尹總統今年夏天表示：“理念最重要”“部長們在那裏是要戰鬥的”。這難道不是總統遠離民心的反證嗎？總統在江西區區長選舉失敗後才表示：“國民總是無條件正確的。”當務之急是政策人事溝通方式出現值得肯定的變化。 政府和執政黨不應該推卸責任。總統首先要改變周圍的人。總統接受媒體提問已經過了壹年，去年8月以後也沒有舉行過正式記者會。無論從什麽標準來看，都不正常。僅僅像總統候選人壹樣在民生現場聽取市民的要求是不夠的。新冷戰時期的對華外交、與在野黨的協治、國民年金改革方向等，必須由總統回答的問題堆積如山。首先要改變人事風格。誰出任重要公職，說明總統視什麽樣的人為人才。只有更廣泛地求賢、有感人的提拔，才能恢復支持。 現在任期還剩3年半。幹勁十足的時間也許只有兩年多。尹總統就任時承諾的勞動、年金、教育改革，任何壹個都不容小覷。因為改革結果而受惠減少的階層會反對。要想完成這種巨大課題，政策推進要更加細致、大膽。而且只有進行有說服力的說明，國民才能承受不便和損失。尹總統正站在第壹線。最終，卸任後被記住是怎樣的總統，取決於他有多大的變化。

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