執政黨扭動胳膊，金融當局禁止“國際標準”的賣空. November. 07, 2023 08:08. . 金融委員會出臺了從昨天起到明年6月25日為止全面禁止股市賣空的措施。隨著個人投資者對賣空的不滿越來越大，前年5月以後，僅限於針對KOSPI指數200、KOSDAQ150股票下達了禁止賣空的猛藥處方。受此影響，昨天股市暴漲到臨時停牌的程度。但有人指出，由於在議會選舉5個月前出臺的這壹措施，從長遠來看，外國人投資將減少，股市先進化將更加遙遠。 賣空是從證券公司借出預計價格會下跌的股票進行出售，如果股價下降，就低價買入股票進行償還以賺取差價的投資方法。股價下降才能獲利，而且多由外國人和機構主導，因此壹直被蟻民（散戶投資者）們認為是股價低的主犯。位於香港的兩家外國投行最近被揭發進行不借股票賣空的非法交易，由此上述懷疑也被確認為事實。 問題是其功能也不少。對沒有明顯業績而暴漲的項目的賣空，起到了消除股價泡沫、找回原價的作用。摩根士丹利資本指數（MSCI）的發達國家指數編入條件中就包含“允許自由賣空”，是因為為了讓海外投資者安心投資，需要該制度。出於同樣的原因，每當禁止輿論高漲時，金融委員會都會以“賣空是全球標準”為由表示反對。 但在上周末執政的國民力量黨通過黨政閉門磋商施加強大壓力後，金融當局推翻了這樣的主張。執政黨和金融當局的理由是，“不是局部麻醉，而是需要進行全身麻醉手術”。但從執政黨議員在國會會議上發短信稱“繼金浦之後，將聚焦於賣空”等來看，國民力量黨也沒有隱瞞這壹措施是議會選舉戰略的壹環。雖然非法賣空是需要根除的犯罪，但在發達國家股市，很難找到因發生非法行為而停止市場主要功能的做法。 在經濟合作與發展組織會員國中，禁止賣空的國家只有韓國和土耳其。在2008年全球金融危機、2011年歐洲財政危機、2020年新冠疫情期間還算是有過國際危機的名分，但現在並非如此。為了防止再次出現讓韓國股市降格的事態，改善無需再手術的制度，要在8個多月的禁止期間實現。

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