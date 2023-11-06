執政黨：“打造大都市的討論，將擴大到釜山、光州等全國範圍”. November. 06, 2023 08:08. by 趙權亨記者、安圭永記者 buzz@donga.com、kyu0@donga.com. 國民力量黨決定把“大都市（Mega City）”的討論範圍擴大到首爾以外的全國主要城市。為了國家均衡發展，將展開構建首爾、釜山、光州等“三角軸大都市”的方案等把地方主要大城市大都市化的討論。 國民力量黨“首都圈居民便利改善特別委員會”（暫稱）委員長趙慶泰議員5日在通話中表示：“在首爾、釜山、光州建立‘三角軸大都市’，旨在提高國土效率，實現國家均衡發展。將討論把釜山與金海、梁山、光州與羅州等鄰近城市合並成為大都市的方案。”為此，該特委6日遴選了15名委員，並決定從正式名稱中刪除“首都圈”壹詞。 分析認為，對於推進金浦等首都圈周邊城市納入首爾壹事，出現了“與地區均衡發展背道而馳”的批評，執政黨因此采取了應對方針。趙慶泰強調：“地方城市的大都市化，是為了提高城市競爭力的措施。地方城市如果不培養成大都市，很難自行生存。” 共同民主黨強調，如果金浦被納入首爾市，將失去城市規劃權限，預算將減少數千億韓元，市民的稅金負擔將增加，並正式展開了反攻。選區在金浦的該黨議員金周暎、朴商赫當天在國會召開的記者會上表示：“連壹份研究報告都沒有，只有主張滿天飛。”他們敦促：“如果國民力量黨代表（黨首）金起炫和趙（慶泰）委員長的話不是吹牛，就到金浦參加明年的議會選舉吧。”他們要求，除了在確定把地鐵5號線延長至金浦及免除可行性調查，還要事先約定禁止將垃圾填埋場及焚燒場等首爾地區回避設施遷移到金浦。

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