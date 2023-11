巖井俊二:“羨慕融合了電影和漫畫的韓國內容”. November. 06, 2023 08:08. by 崔智善 aurinko@donga.com. “我第壹次來韓國是在電影《四月物語》(1998年)的時候。之後隨著《情書》(1999年)正式上映,再次訪問韓國。當時我是新人導演,但也有很多狂熱的粉絲。(韓國粉絲們的愛)成為了我人生中非常強大的力量和支持。” 巖井俊二導演(60歲•照片)3日在首爾鐘路區的壹家咖啡廳接受采訪時,說了很多感謝韓國粉絲的話。他攜1日上映的新作《Kyrie之歌》來到了韓國。包括主人公在日本北海道雪原不停地喊出的臺詞“過得好嗎”成為流行語,人氣高漲的《情書》在內,《關於莉莉周的壹切》(2005年)、《花與愛麗絲殺人事件》(2015年)等,深受國內粉絲的喜愛。 《Kyrie之歌》是壹部音樂電影,講述了因經歷東日本大地震的後遺癥,平時聲音不太好,但能唱好歌的“Kyrie”(AiNA THE END)成為街頭歌手的故事。影片受邀參加了上個月舉行的第28屆釜山國際電影節。巖井俊二導演說:“我想制作唱歌的主人公出演的電影”,“主人公不太會說話的設定是經歷東日本大地震後想到的創意。” 巖井俊二導演的故鄉是2011年東日本大地震時遭受巨大損失的宮城縣仙臺市。他在大地震第二年以自己寫的小說為基礎執導了這部電影。電影中出現了仙臺各處的美麗風景。他說:“從小開始生活的城市遭受了巨大損失,受到了沖擊。地震發生後,我想有壹天以那裏為背景拍電影。” 他在這部電影中最專註的就是音樂。為了把街頭表演的場面真實地拍進畫面中,現場錄音原封不動地出現在了電影中。他說:“我想讓觀眾感覺電影的壹部分是通過演出完成的。”巖井俊二導演特有的夢幻色彩和影像美加上Kyrie的歌曲,相互治愈的青春面貌美麗地展開。只是因為唱歌的場面很長,所以很難消除偶爾會有節奏斷開的感覺。 飾演Kyrie的AiNA THE END是日本偶像團體BiSH出身的創作歌手兼演員。像撓脖子的尖叫聲壹樣特別的唱法似乎代表了Kyrie受傷的心。她參與制作的6首歌曲被收錄在電影OST中。收錄曲《喜歡壹個人》由AiNA THE END作曲,巖井俊二導演寫了歌詞。 1991年推出電視劇《從未見過的我的孩子》,今年迎來出道32年的巖井俊二導演表示羨慕韓國內容界。他說:“韓國內容將網絡漫畫制作成實拍電影的工作非常活躍。與動畫電影相比,日本實拍電影的粉絲人數非常少,預算也很少。希望能營造出更好的制作實拍電影的環境。”

