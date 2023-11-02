朝鮮關閉駐西班牙大使館，從歐洲也撤離. November. 02, 2023 08:57. by 趙은아 achim@donga.com. 據悉，最近關閉駐部分非洲國家使領館的朝鮮，又從西班牙撤出了大使館。當地時間10月31日在西班牙人民共產黨網站上公開的口述書顯示，朝鮮駐西班牙大使館臨時代辦徐允錫（音）10月26日宣布朝鮮外交使節團撤離，由駐意大利大使館負責相關業務。但他沒有說明撤離原因。 西班牙人民共產黨稱：“從朝鮮接到了無法與機關、商業、文化團體發展互惠關系的通報。北美帝國主義對歐盟家臣和西班牙政府施加的制裁得到了執行。”其核心要義，是歐盟和西班牙政府對朝鮮采取了不合作的態度。朝鮮於2001年與西班牙建交，近年來雙方發生各種摩擦。西班牙政府2017年以朝鮮核試驗和試射彈道導彈為由，驅逐了當時的朝鮮大使金赫哲。 美國專門報道朝鮮新聞的網站“北朝鮮新聞”的高端服務“北朝鮮專報”報道說，朝鮮將關閉在烏幹達、安哥拉、香港等地12個以上的駐外使領館，這是數十年來最大規模的外交政策變化。韓國統壹部高級官員表示：“由於國際社會強化對朝制裁，導致朝鮮賺取外匯出現差池，可能因為難以維持使領館而撤走。”

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