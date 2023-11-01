尹錫悅-李在明在“預算國會”之前首次見面……應該延續為民生的協治. November. 01, 2023 08:00. . 尹錫悅總統昨天在發表明年預算案施政演說之前，與共同民主黨代表李在明面對面坐了下來。當時是他與5部要員及朝野領導層交談的場合。這是尹總統和李代表首次在正式場合進行對話。尹總統在非公開交談中提到了民生相關問題，李代表也表示希望多多聽取現場的聲音、制定民生對策。尹總統與國會朝野常任委員長共進午餐也是第壹次。尹政府上臺後時隔1年零5個月，朝野領導層再次聚在壹起，不由人發出晚時之嘆。 但是，在今後壹個多月的預算國會上，朝野政黨將展開激烈的攻防戰。由於外部經濟條件不穩定，尹總統強調了“健全財政”“調整支出結構”的基調。編制656.9萬億韓元規模的預算案，同時把支出增加率控制在2.8%，是2005年以來的最低值。對此，共同民主黨計劃，削減16.7%的研發預算、地區貨幣、削減青年相關預算等，必須加大額度。因為是明年議會選舉前的最後壹次預算國會，朝野之間的摩擦在壹定程度上將不可避免。 但是現在韓國經濟面臨著國內外復合危機。世界經濟因高利息長期化導致的滯脹（高物價中的經濟停滯）、烏克蘭戰爭以及以色列-哈馬斯戰爭，甚至出現了“第三次石油危機”的可能性。在發達國家中，韓國經濟被評價為家庭負債問題等最脆弱。如果不能機智地克服這種危機，民生將面臨困境。至少，對於拯救民生的目標，朝野不能彼此分開。 政治失蹤不能再拖經濟的後腿。為此，負責國政的政府和執政黨應該更加積極地與在野黨進行溝通。應該最大限度地說服在野黨，最大限度地擴大朝野超越黨派界限達成共識的領域。如果繼續此前成為日常的怪罪在野黨、歸咎前政府，就無法最大限度地擴大溝通。在野黨也應該擺脫“為了反對而反對”，對關系到國家利益的懸案攜手合作。尹總統和李代表的第壹次暢談應該延續為民生的協治。

한국어