壹瓶啤酒8000韓元……連“燒酒和啤酒”都可怕的時代. October. 30, 2023 08:23. by 金素敏記者 somin@donga.com. 最近和熟人來到首爾市廳站附近的牛小腸店的上班族A某看到菜單上的價格後嚇了壹跳。燒酒壹瓶6000韓元，啤酒8000韓元。主菜烤牛百葉（170克）的價格為4.1萬韓元，比普通冷面量少的餐後冷面價格為9000韓元。A某說：“吃完主菜後，誰也沒說要吃飯後甜點。” 最近，不僅漢堡、啤酒價格接連上漲，而且作為原材料的牛奶、白糖、鹽價格也接連上漲，因此，人們擔心“食物物價”有可能再次上漲。 29日，據流通業界透露，啤酒市場排名第壹的OB啤酒從本月11日開始，將CASS和HANMAC等主要啤酒產品的出廠價平均上調了6.9%。這是OB啤酒自去年3月以來時隔19個月再次上調國產啤酒產品價格。通常啤酒出庫價格上漲5%左右的話，壹般飯店都會將消費者價格上調1000韓元左右。 漢堡行業多米諾骨牌效應也逐漸成為現實。麥當勞從下月2日開始，包括巨無霸在內，共13種菜品的價格將平均上調3.7%。代表菜品巨無霸壹個的價格將從現在的5200韓元上漲到5500韓元。 麥當勞今年2月也曾將部分產品價格平均上調5.4%。短短8個月內再次上調價格。麥當勞相關人士表示：“由於原•輔材料價格和物流費用持續上漲，價格上漲是不可避免的。”今年年初上調價格的Mom's Touch也從31日開始將使用雞胸肉肉餅的4種漢堡的價格各上調300韓元左右。雖然今年年初曾上調價格的樂天利、漢堡王、No Brand Burger等表示目前沒有上調計劃，但考慮到在連鎖店業界，如果壹家上調價格，競爭公司也會隨之上調，因此多米諾骨牌上調的可能性仍然存在。 中東局勢不穩定等物流費用上升的余地仍然存在，因此有人擔心有可能進壹步刺激國內物價。上個月加工食品消費者物價指數比壹年前上升了5.8%，與2年前的2021年9月相比上升了15.0%。外出就餐的物價同比也上漲了4.9%。

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