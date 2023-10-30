韓國新冠疫情後兩年內經濟增長率4.1%，在41個發達經濟體中排名第25位. October. 30, 2023 08:23. by 金道炯 dodo@donga.com. 據調查，剛擺脫新冠病毒疫情影響的去年和今年，韓國的經濟增長率在發達經濟體中僅停留在中下遊水平。29日，據國際貨幣基金組織（IMF）全球經濟展望（WEO）預測，韓國繼去年的2.6%之後，今年將創下1.4%的年增長率。兩年合計增長率為4.1%，在IMF分類的41個發達經濟體（包括中國香港、中國澳門等）中，繼美國（4.15%）之後排在第25位。在發達經濟體中，中國澳門（47.6%）的增長率最高，愛爾蘭（11.4%）等緊隨其後。發達經濟體的兩年平均增長率為5.9%。 與經濟規模較大的國家相比，韓國的增長勢頭也比較低迷。韓國的兩年合計增長率在名義國內生產總值（GDP）1萬億美元以上的11個發達經濟體中排在第8位。在11個發達經濟體中，西班牙（8.2%）、澳大利亞（5.5%）等國家的增長率較高，而德國（1.3%）則處於最低水平。這些國家的兩年平均增長率為4.4%。 在物價指標上，韓國表現相對較好。IMF預測，韓國的消費者物價指數（CPI）繼去年上漲5.1%後，今年將上漲3.4%。韓國的兩年合計物價上漲率為8.5%，在41個發達經濟體中排名第六。41個發達經濟體的平均物價上漲率為13.6%。 在名義GDP1萬億美元以上的11個發達經濟體中，日本的兩年物價上漲率最低，為5.7%。其後依次為韓國（8.5%）、加拿大（10.4%）、法國（11.5%）等。政府相關人士分析說：“這是在半導體景氣停滯的情況下，受到了最大貿易國中國經濟恢復緩慢的影響。”

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