美國對伊朗革命衛隊在敘利亞境內的兩處設施實施精確打擊. October. 28, 2023 08:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美國在當地時間27日淩晨對敘利亞東部的伊朗革命衛隊及相關組織的設施進行了精確打擊。這是針對該地區武裝勢力對敘利亞、伊拉克攻擊美軍基地的報復性攻擊。美國國防部長勞埃德·奧斯汀當天發表聲明說：“經過細致調整的該自衛攻擊，完全是為了保護和防禦在伊拉克和敘利亞的美國人。”他還強調：“如果伊朗代理人繼續對美軍進行攻擊，為了保護我國國民，將毫不猶豫地采取必要的追加措施。” 不過，勞埃德表示：“這壹攻擊與正在進行的以色列和哈馬斯之間的紛爭，是獨立的和有區別的。”有分析認為，這是對試圖操縱敘利亞、伊拉克伊斯蘭武裝勢力介入中東戰爭的伊朗發出的警告。 美聯社援引美國高層官員的話報道說：“（當天的襲擊中）兩架F-16戰鬥機對敘利亞布卡馬爾的伊朗伊斯蘭革命衛隊及相關組織的武器庫造成了打擊。” 據美國國防部透露，最近10天裏，該地區武裝勢力對伊拉克和敘利亞的美軍基地進行了16次無人機及火箭攻擊，導致20名美軍受傷。對此，拜登總統25日在美澳首腦會談結束後舉行的記者會上表示：“這是對伊朗最高領導人阿亞圖拉·阿裏·哈梅內伊的口信，如果繼續攻擊美軍，我們將采取應對措施，必須做好準備。” 以色列軍隊繼25日之後，26日晚又動員步兵、戰鬥工兵和裝甲部隊，在加沙地帶東部謝紮伊亞附近展開了突襲。

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