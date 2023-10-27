李剛仁狀態回暖，攻入個人歐冠首球……巴黎3比0完勝AC米蘭. October. 27, 2023 08:09. by 金培中 wanted@donga.com. “射手王”李剛仁在世界最高等級的俱樂部對抗賽歐洲足球聯盟（UEFA）冠軍聯賽中首次品嘗到了進球的滋味。 26日，目前效力巴黎聖日耳曼隊（PSG•法國）的李剛仁在與AC米蘭隊（意大利）的2023~2024賽季UEFA冠軍聯賽小組賽F組第3輪比賽的下半場第44分鐘攻入了制勝壹球。下半場第26分鐘，替補奧斯曼•登貝萊上場的李剛仁在距離球門約13米的禁區中路位置用左腳勁射破門。這是李康仁在歐冠聯賽7場比賽後首次破門得分。這也是他在馬洛卡隊（西班牙）效力，並於今年7月轉會到PSG隊後，包括兩場歐冠聯賽在內，在12場正式比賽後打進的第壹粒進球。李康仁將於29日對陣布雷斯特隊，挑戰個人法甲聯賽首粒進球。 李剛仁在效力於巴倫西亞隊（西班牙）時期的2019~2020賽季，雖然參加了5場歐冠小組賽，但未能取得進球。李剛仁在2019年9月通過與切爾西隊（英格蘭）的比賽完成了個人歐冠聯賽首秀。當時他以18歲6個月零30天的年紀創下了韓國球員歷史最年輕的歐冠聯賽出場記錄。效力於馬洛卡隊時，他未能踏上歐冠聯賽的舞臺。憑借當天的進球，李剛仁成為了第4位在歐冠聯賽進球的韓國球員。已退役的朴智星攻入4球，孫興慜（托特納姆熱刺隊）攻入19球，黃喜燦（伍爾弗漢普頓隊）攻入3球等。 比賽結束後，李剛仁在自己的社交媒體照片墻上寫道“在巴黎度過了魔法般的壹夜”，慶祝了個人歐冠聯賽首粒進球。當天的比賽在PSG的主場法蘭西大球場舉行。法國媒體《Foot Mercato》就李剛仁本場的表現評價說：“他展現出了比登貝萊更幹凈、更果斷的攻擊能力。”李剛仁當天共嘗試了15次傳球，成功14次（成功率93%）。足球統計專門媒體“SofaScore”給李剛仁打了7.5分。雖然出場時間不長，但這是隊內第4高分。 PSG隊當天在上半場第32分鐘由基利安•姆巴佩率先攻入壹球，在下半場第8分鐘由朗達爾•科洛•穆阿尼攻入壹球等，以3比0完勝對手。本場過後PSG隊的積分達到6分（2勝1負），在“死亡之組”F組中處於領先地位。多特蒙德（德國）和紐卡斯爾（英格蘭）同積4分，分列小組第2、3位，AC米蘭以2分排在小組末尾。上個月冠軍聯賽分組抽簽結果出來後，歐洲媒體壹致將F組選為“最艱苦的小組”。美國體育專門媒體ESPN曾報道說：“對於分在F組的4支球隊球迷來說，這是噩夢般的分組。” 在G組，衛冕冠軍曼城隊（英格蘭）客場以3比1戰勝了伯爾尼青年人隊（瑞士），取得3連勝，牢牢地守住了小組第壹的位置。曼城隊的“得分機器”埃林•哈蘭德包括點球在內，本場攻入2球，帶領球隊取得了勝利。上賽季歐冠聯賽射手王（12粒進球）哈蘭德在本賽季小組賽3場比賽後首次嘗到了進球的滋味，並攻入了賽事第1、2粒進球。

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