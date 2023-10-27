韓美將舉行大規模海上演習……美軍阿帕奇直升機等參加. October. 27, 2023 08:10. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國海軍26日表示，作為“2023護國演習”的壹個環節，從24日開始在忠清南道泰安郡西側海域舉行應對朝鮮各種海上挑釁的大規模聯合海上機動演習。 此次演習將持續到27日，旨在提高應對敵人挑釁、執行聯合作戰的能力，鞏固軍事應對態勢。韓國海軍的宙斯盾驅逐艦“栗谷李珥”號等30多艘艦艇和P-3海上預警機、AW-159海上作戰直升機、陸軍的海岸警戒部隊戰鬥力、空軍的FA-50和F-4E等戰鬥機、海警艦艇等陸海空主要戰鬥力大舉參加演習。海軍方面介紹說，美國海軍的海上預警機和駐韓美軍所屬的阿帕奇直升機等也參與演習。 韓美戰鬥力還進行了迅速探測並擊潰乘坐氣墊船突襲西北島嶼和西海岸的朝鮮特殊戰部隊的海上大特戰部隊作戰。朝鮮在西部海上“北方界線”附近的黃海道龍淵郡高巖浦壹帶運營著氣墊船基地，擁有數十艘時速70-90公裏、可以高速滲透的氣墊船。另外，參演戰鬥力還在西部海上“北方界線”壹帶實施應對朝鮮軍隊局部挑釁及切斷海洋行動。 韓國軍方還表示，韓美兩國戰鬥力根據敵方挑釁情況相互交換情報，並通過主要戰鬥力的實際機動熟悉作戰程序等實戰性訓練，檢驗了聯合作戰執行能力。現場指揮官、海軍第二海上戰鬥團長黃宗瑞（音，即將晉升準將）表示：“將強化應對敵人多種海上挑釁情況的聯合、聯合作戰執行能力，並做好應對敵人挑釁時立即進行懲戒的決戰態勢。”

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