連利息都還不起的"僵屍企業"創歷史新高，不分玉石就壹起沈沒. October. 27, 2023 08:09. . 據調查，去年韓國國內每10家企業中就有4家以上是用壹年賺的錢連貸款利息都負擔不起的“僵屍企業”。這是2009年相關統計以來的最高值。企業的負債率和債務依賴度也上升到了7年來的最高水平。在經濟蕭條的深淵依然深陷的情況下，源於美國的高利率基調也將長期化，因此企業正在如履薄冰。 韓國銀行前天公布的企業經營分析資料顯示，去年以營業利潤除以利息費用的利息補償倍率不到1的企業比重為42.3%，比前壹年上升了1.8個百分點。體現企業穩定性的負債率和貸款依賴度是2015年以後7年來的最高值。由於同時經歷高利率和經濟蕭條，企業的成長性和收益性也惡化，行業和企業之間的兩極化也加深了。 進入出口和內需同時不振的今年以來，企業更加被逼到了懸崖邊上。今年第二季度企業銷售額自新冠鼎盛時期的2020年第四季度以來首次出現負增長。下半年的業績預測值也越來越低。上月底，以中小企業、小工商業者為對象的新冠貸款償還延期措施到期後，企業的債務負擔進壹步加重。 也看不到今後會有所好轉的前景。高利率、高匯率、高油價束縛著企業的嗓子。特別是，由於美國的“獨自增長”和以色列-巴勒斯坦戰爭等，高利率基調將長期化，因此擔心企業很難籌集資金。相當於世界市場利率指標的美國國債10年期利率超過5%。26日，KOSPI指數時隔10個月跌破2300點，韓元兌美元的匯率在壹天內上漲了10韓元以上，金融市場也陷入不安之中。 像現在這樣，在企業的基礎體力減弱的情況下，如果債務堆積如山的企業的連鎖破產成為現實，實物經濟和金融系統將遭受致命的打擊。在不良炸彈爆炸之前，應盡快制定對策。有必要區分暫時經歷資金困難的優良企業和沒有回生可能性的虧損企業，果斷地進行結構調整。在15日日落後失去效力的企業結構調整促進法也要通過再立法重新復活。要防止因擔心眼前的痛苦而放任僵屍企業、導致韓國經濟同時陷入危機的情況。

한국어