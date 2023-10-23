拜登“以色列應該推遲投入地面部隊”……哈馬斯釋放兩名美國人質. October. 23, 2023 08:19. by 華盛頓=常駐記者文炳基、開羅=常駐記者金起潤 weappon@donga.com，pep@donga.com. 美國總統拜登當地時間21日表示，正在和準備向巴勒斯坦加沙地區投入地面部隊的以色列“討論推遲投入”。美國因為擔心地面戰爭的開始會導致戰爭擴大，所以公開向以色列施壓。 拜登當天在回答記者“是否建議以色列推遲入侵加沙地區”的提問時做出了上述表示。前壹天，有記者問“是否應該推遲地面戰爭直到更多人質獲釋”，他回答說：“是的。”白宮趕緊否認，稱“總統沒有聽到全部提問，只聽到了‘是否希望更多人質獲釋’”。但僅過壹天，拜登就親口表示正在勸說以色列推遲地面戰爭。 以色列軍隊擴大了地面戰前壹階段的空襲。以色列軍方發言人丹尼爾·哈加裏當天表示：“將加強對（加沙地帶北部）加沙城的空襲。創造條件使其在可能的最佳條件下進入加沙，這是面臨下壹階段戰爭的現在應該做的事情。”相反，美國和歐洲則向以色列施壓，要求以色列推遲地面戰爭，直到被巴勒斯坦武裝團體哈馬斯綁架的200多名人質獲釋為止。 哈馬斯在襲擊以色列綁架平民13天後的20日釋放了壹對美國母女。人質獲釋後的21日，20輛卡車的水、糧食、醫療品等救援物品首次運抵加沙。 隨著以色列投入地面部隊進入倒計時，伊朗支持的黎巴嫩武裝團體真主黨等提高了擴大戰爭的威脅程度。真主黨排名第二的副代表納伊姆·卡塞姆21日警告：“真主黨已經進入了戰爭中心地帶。” 美國為了應對戰爭擴大，開始在中東追加部署“薩德”炮臺和“愛國者”導彈大隊。這是繼兩個航空母艦戰團之後，美軍首次增強在阿富汗撤軍後縮減的戰鬥力。美國國防部長勞埃德·奧斯汀當天在聲明中表示：“作為緊急應對計劃的壹環，追加增加了‘等待投入命令’的兵力。”

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