“挽歌女王”李美子被授予金冠文化勛章. October. 21, 2023 08:17. by 柳原模 onemore@donga.com. “雖然有很多不足，但是承蒙大家長久以來對我的愛戴，我好像獲得了（勛章）。” 21日，在韓國大眾音樂人中首次獲得金冠文化勛章的“挽歌女王”歌手李美子（82歲）在20日接受東亞日報的電話采訪時表示“感覺既高興又過分”，表達了上述感想。 文化體育觀光部20日表示，李某被確定為大眾文化藝術領域最高權威的政府獎勵“大韓民國大眾文化藝術獎”今年的獲獎者。李某獲得的金冠在文化勛章中屬於最高等級。即使將歷屆獲獎者擴大到大眾文化領域，2021年演員尹汝貞（76歲）首次獲得了金冠勛章，李某是第二位。 李某在1959年以《十九歲的純情》出道後，成為大眾音樂的象征，也是韓國歌謠界的傳說，壹直受到國民的喜愛。她演唱的歌曲達2500多首。 李某表示自己對《冬柏小姐》、《島村老師》、《大雁爸爸》等三首歌曲有特別的喜愛之情。李某說：“這三首歌曲壹出來就大受歡迎，在此後20多年間經歷了被捆綁成禁曲後再次解禁的過程”，“但是到現在為止，連壹句歌詞都沒有忘記，因為感謝記得的粉絲們，所以不得不熱愛。”這些歌曲在20世紀60年代被貼上“倭色濃厚”、“悲嘆調”等標簽，被指定為禁曲，直到1987年民主化以後才得以解禁。 李某強調說：“我作為延續傳統歌謠的歌手感到自豪”，“在6•25戰爭當時失去家人，彼此艱難的時期，我們唱著傳統歌謠，得到了很多安慰。”接著，她補充道，“希望後輩們也絕對不要忘記這種傳統。” 在此次大眾文化藝術獎上，1970年以東亞廣播公司專屬藝人的身份出道，在各種體裁中展開活躍聲音演技的配音演員李根旭（77歲•音譯）和1961年以KBS第壹期公開招聘演員身份出道的演員鄭惠先（81歲•原名鄭榮子）將被授予銀冠文化勛章。作詞家梁仁子（78歲）、電視劇作家李煥慶（73歲）、歌手金秀哲（65歲）將獲得寶冠文化勛章。此外還將進行總統、部長、國務總理的表彰。頒獎儀式將於21日下午6時在首爾中區國立劇場舉行。

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