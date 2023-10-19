北韓被禁止展示國旗，決定放棄參加杭州亞殘運會. October. 19, 2023 08:34. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 北韓決定不派遣代表團參加22日在中國杭州開幕的殘疾人亞運會。因為他們從主辦該大賽的亞洲殘疾人奧林匹克委員會（APC，簡稱“亞殘奧委會”）那裏收到了“大賽期間任何地方都不能懸掛北韓國旗”的內容。隨著北韓的缺席，APC45個成員國中只有44個國家（及地區）參加了此次大會。 APC相關人士18日通過北韓專門媒體《NK新聞》的采訪強調：“北韓的缺席令人遺憾，但是我們應該遵守世界反興奮劑機構（WADA）的方針。”2021年10月，WADA表示“無法確認北韓是否遵守反興奮劑規定”，對除奧運會和殘奧會（殘疾人奧運會）以外的國際大賽上禁止北韓使用國旗和國歌，進行了處罰。這是針對北韓以新型冠狀病毒感染癥（COVID-19）流入為由阻止WADA檢查人員入境而采取的措施。 北韓在杭州亞殘運會時也根據這壹處罰規定，不能使用國旗和國歌。但是，亞奧理事會（OCA）擁護北韓稱“應該考慮新冠病毒全球性大流行這壹特殊情況”，事實上使WADA的懲戒變得無力。WADA11日表示，北韓決定允許檢查人員入境，但尚未解除處罰。

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