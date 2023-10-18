“外卡”球隊得克薩斯騎警擊敗休斯敦太空人，豪取季後賽7連勝. October. 18, 2023 08:01. by 李憲宰 uni@donga.com. 以外卡身份進軍季後賽的美國職業棒球大聯盟（MLB）得克薩斯騎警隊正朝著球隊創團以來的第壹個世界大賽（總決賽）冠軍邁進。 17日，得克薩斯騎警隊在美國得克薩斯州休斯敦美汁源球場舉行的美國聯盟冠軍系列賽（ALCS•7戰4勝制）第2場比賽中，以5比4獲勝。繼前壹天以2比0戰勝去年世界大賽冠軍休斯敦太空人隊後，連續兩天打響勝仗的得克薩斯隊距離進軍世界大賽只剩下2場勝利。 因朴贊浩（退役）、秋信守（SSG）、梁鉉種（KIA）等選手效力，而為廣大韓國球迷所熟知的得克薩斯隊至今壹次也沒有獲得過世界大賽冠軍。1961年，球隊以華盛頓參議員的隊名創團，1972年搬遷至得克薩斯州的阿靈頓，並改名為得克薩斯騎警至今，62年來壹直未能登上世界大賽冠軍寶座。目前MLB的30支球隊中，克裏夫蘭印第安人隊是最久未奪冠球隊。但是克裏夫蘭隊曾在1920年和1948年兩次獲得世界大賽冠軍。 得克薩斯騎警隊球迷之所以認為今年是奪冠的最佳時機，是因為得克薩斯隊最近的“氣勢”非常好。在常規賽中取得92勝70負的成績，以美國聯盟外卡第2名的成績好不容易踏上季後賽舞臺的得克薩斯隊，在外卡系列賽中2戰全勝，淘汰常規賽取得99勝的坦帕灣光芒隊。在分區系列賽上，球隊以3比0完勝美國聯盟最多勝球隊巴爾的摩金鶯（101勝）。在與休斯敦隊的冠軍系列賽第1、2場比賽中也全部獲勝，得克薩斯騎警隊正取得季後賽7連勝。如果得克薩斯隊在第3場比賽中獲勝，將與2014年堪薩斯市皇家隊創下的MLB季後賽最多連勝8連勝並駕齊驅。 得克薩斯騎警隊曾於2010年和2011年兩次進軍世界大賽，但分別被舊金山巨人隊和聖路易斯紅雀隊擊敗。但是今年隨著“大賽型”投手麥克斯•舒爾澤等通過轉會加入球隊，對首次奪冠的期待越來越大。舒爾澤將於19日在主場舉行的系列賽第3場比賽中首發出場。 另外，在同壹天舉行的國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）第1場比賽中，費城費城人隊以5比3擊敗亞利桑那響尾蛇隊，先發制人。今年“秋季棒球（季後賽）”5戰全勝的亞利桑那隊，遭遇6場比賽以來的首次失利。費城隊和亞利桑那隊兩支球隊都沒有獲得賽區冠軍，而是通過外卡獲得了季後賽入場券。在進軍兩大聯盟冠軍系列賽的4支球隊中，只有休斯敦隊是唯壹的賽區冠軍球隊。

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