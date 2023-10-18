實物再現“諾亞方舟”將於明年進入韓國. October. 18, 2023 08:00. by 崔智善 aurinko@donga.com. 將《聖經》創世紀中出現的“諾亞方舟”制作成聖經中大小的現代版方舟最早將於明年上半年（1~6月）在韓國安裝。室內總面積達1.6529萬平方米（約5000坪）的該方舟由荷蘭建築師約翰•哈維伯斯於2012年公開後備受矚目。他表示，將向分裂國家韓國捐贈該方舟，傳達和平的信息。 17日，由基督教•文化界人士組成的“韓國諾亞方舟招引委員會”（暫稱）表示，最近哈維伯斯表示將向韓國捐贈該作品，正在與地方自治團體等進行協商。 該方舟由木頭制成，共有7層，長125米，寬29米，高約26米。重量為3000噸。根據《聖經》記載，諾亞為應對大洪水裝載壹對雌雄動物，內部展示著斑馬、長頸鹿、大象等動物模型。還有聖書博物館等空間。光制作就花了6年時間，耗資約420萬美元（約56.7億韓元）。 據悉，方舟之所以能夠來到韓國,，是因為哈維伯斯的意見起到了很大的作用。哈維伯斯在訪問韓國時訪問了京畿金浦市愛妓峰和平生態公園等，對南北分裂表現出了極大的關心。 目前停泊在荷蘭阿姆斯特丹的方舟用駁船運送到韓國需要2個半月左右的時間。委員會計劃在明年上半年完成運輸工作。 委員會方面表示：“仁川和京畿道的幾個基礎自治團體正在討論能否接受捐贈並設置該方舟。”預計，哈維伯斯和委員會、地方自治團體等進行討論後，確定最終設置場所。委員會表示，將邀請哈維伯斯來韓，並於19日召開記者招待會，對制作諾亞方舟的過程和決定捐贈給韓國的理由等做詳細說明。

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