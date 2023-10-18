醫大擴招說法不壹，得出結論的過程很重要. October. 18, 2023 08:00. . 韓國政府預告將於19日宣布醫學院擴招，但又說計劃當天僅公布擴招方向，不會透露具體的擴招規模。在政府宣布醫學院擴招之前，有人預測，方案很有可能是擴招1000人以上，遠遠超過最初提到的300人至500人。就在消息公布在即之時，因為專家和政府內部出現意見分歧、需要進壹步討論，於是出現了另壹種說法。與凍結17年的醫學院擴招問題的重要性相比，政府處理政策的樣子是否太輕率了？ 之所以需要增加醫生的數量，即使不引用統計數據，每個因為生病而去醫院的人都能感受到。然而，判斷擴招多少人才合適，則是專家的領域。需要結合出生率急劇下降、老年人口快速增加等各方面人口變化來預測醫療需求，需要根據預測的醫療需求和醫生教育基礎設施來決定每年擴招多少人，還要考慮到培訓醫生至少需要10年時間而眼下如何制訂對策來填補當地醫療剛需和地方醫療空白。這就是為什麽保健福祉部要成立醫政協商機制和醫師人力資源專門委員會來討論增加醫生數量的方案。 然而，就在宣布醫大擴招之前，突然出現了“1000”這個數字。除了預測到2035年因老齡化而短缺10000名醫生之外，沒有理由解釋為什麽是1000人。只是有媒體報道稱，總統在接到衛生福利部長的報告後，提出需要1000人以上。醫療團體立即聲稱政府正在單方面推進，預告將采取強烈應對。全國40所醫大擔心學生人數突增會降低教育質量並對患者造成傷害，而理工界則擔心學生湧向醫大會導致其他科學領域的教育壹片荒蕪。 由於存在壹個叫做醫生的強大利益集團，醫大擴招對教育領域和國民日常生活也影響巨大。這就是為什麽金大中政府要為醫生減少招生成立直屬總統的醫療制造發展特別委員會並進行六個月的激烈討論。現在，我們正在處理擴招這壹更加艱難的工作。只有經過可靠的討論機制的深思熟議，政策才能具有權威並得以實施。醫大擴招，首先要等待運作中的會議機制得出結論。我們期待醫療團體也能負責任地參與討論，拿出合理的醫大擴招計劃和有效分配醫療資源的補償制度。

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