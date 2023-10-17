“生物松島”電網延誤3年半……被束縛的尖端產業園區. October. 17, 2023 08:15. . 大企業向仁川松島生物產業園區投入數萬億韓元建設研究生產基地的的投資計劃可能出現差池。因為要想啟動大規模工廠和研發，需要追加電力供應，但新輸電線路的建設延誤了3年半。為了確保未來增長動力，接連建立半導體、二次電池等國家尖端戰略產業園區，這種情況下，要求盡快構建“產業血管”戰略網的呼聲很高。 據悉，入駐松島生物集群或即將新落戶的三星、SK、樂天等生物大企業為了擴大投資，要求韓國電力供應220MW的電力。但為此所需的新始興至新松島輸電線路的竣工時間，從當初的2025年6月推遲到了2028年12月。因為線路經過的地區居民表示抗議，而且始興市以不允許許可、行政訴訟等方式阻止。成為生物產業發源地的松島的電力供應今後可能會出現問題。 被電力網束縛的產業園區不僅僅是松島。SK海力士將建設大規模工廠的忠北清州科技城園區需要追加建設輸電線路和變電所，但由於用地選定、許可等問題，竣工被推遲了壹年以上。向全南長城郡KAKAO數據中心提供電力的輸電線路事業因地區民怨，已經7個月沒有申請實施計劃許可。 由於地方自治團體、地區居民等利害關系者甚至政界、環境團體的介入，構築戰略網遭遇難關，這已不是壹天兩天的事情。向三星電子平澤園區（半導體園區）提供電力的輸電線路從計劃制定到完工，花費了10年的時間。但是，由於韓國電力負責電網建設事業的全過程，在調解矛盾和尋求協助方面必然存在很大的局限性。對財產權的要求越來越高，但韓國電力支付的補償費用被捆綁在每年2500億韓元上也是絆腳石。 再加上天文數字般赤字累積的韓電為了節約費用，決定推遲部分發電站和輸配電網的建設時間，因此人們擔心電力供應網本身可能會發生動搖。半導體、電動汽車等未來戰略產業大部分都是高耗能行業，如果電力基礎設施投資不能及時進行，打擊是不可避免的。應該像德國、法國等發達國家壹樣，盡快尋求國家主導的電網事業或讓民間參與韓國電力壟斷的輸配電網建設的方案等多種解決方法。

한국어