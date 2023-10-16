執政黨被推着革新……難道僅旁敲側擊就結束了？. October. 16, 2023 10:20. . 國民力量黨的8名任命職黨務工作者於周末的前天辭職。黨代表（黨首）金起炫、院內代表尹在玉、4名選舉職最高委員維持原職，政策委員會議長朴大出、事務總長李哲圭等主要任命職黨務工作者辭職。這是10月11日江西區區長補缺選舉慘敗後的第三天。昨天雖然是休息日，但國民力量黨仍然召開議員全體大會，就黨的革新方案展開了激烈的討論。 雖然任命職黨務工作者集體辭職是為了避免補選慘敗導致領導層全面刷新而經過深思熟慮後出臺的對策，但能否平息領導層責任論還是未知數。因為這種做法是，盡管黨內外危機感擴散並強烈要求革新，但黨領導層無論如何都想要維持金起炫體制，阻止轉變為緊急對策委員會。就是國民力量黨，補選失敗已過兩天，還對領導層的去留問題閉口不談，推遲發表當初要宣布的黨革新方案。面對這樣的執政黨，“沒有人負責”的輿論沸騰後，像被推擠壹樣推出的就是半拉子革新。 據說，這種權宜之計之所以被推遲，是因為領導層就尹錫悅總統要求的“冷靜而智慧的變化”，看總統室的眼色，在秘密協調上花費了時間。如果金起炫辭職，好不容易構建的尹錫悅總統直轄執政黨體制將崩潰，因此，雖然有壹種構是讓親尹錫悅色彩較少的人士擔任部分任命職、先安撫內部的反對，但黨內有人批評說：“用這種斷尾式能收拾殘局嗎?” 事實上，此次補選慘敗的最大責任在於總統單方面的國政運營風格，但同樣滿足於“龍山總統室的汝矣島辦事處”的執政黨領導層也負有不可推卸的責任。尹錫悅總統赦免了補缺選舉的原因提供者，為其參選打開通道後，執政黨二話不說就公推為候選人。結果，在危機警報聲出現後，國民力量黨依然只顧著看總統室的臉色。如此垂直隸屬於總統室的國民力量黨，國民還會有什麽期待呢？ 執政黨的革新應該從恢復總統室間健全的均衡開始。首先要徹底改變似乎要窒息國民力量黨的黨內空氣。在清壹色親尹（錫悅）的黨領導層和佩戴臂章的軍紀班長占優勢的情況下，執政黨不可能表現出負責任的態度。革新會伴隨犧牲和陣痛。但是要知道，如果不從根本上改善體質，6個月後將面臨更加慘痛的結果。

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