勞動力不足的難題……利用高學歷“職場老人”解決難題 . October. 14, 2023 12:13. . 韓國65歲以上老年人口明年預計首次突破1000萬。相反，隨著青年人口的減少，勞動力不足將威脅韓國經濟的增長。這就是急需擴大受教育程度高、健康狀況良好的“職場老人”參與經濟活動的原因。 去年65歲以上的就業者中，專科大學畢業以上的高學歷者為122.2萬人，激增到2018年的5.4倍。4年間的年平均增長率超過50%。低學歷老人就業人口為198.5萬，雖然仍高於高學歷者，但4年間減少了10萬。在大學升學率提高的20世紀80年代經歷20多歲青年期的60年代出生者，如果正式加入老人群體，高學歷老人群體的增加速度將會更快。 問題是激增的高學歷老年人中，多數被低質量的工作崗位所束縛。以去年為基準，高學歷就業者中23.6%是單純勞務職，11.7%是生產職。每周工作36小時以上者的比重勉強超過了壹半。這意味著，他們停留在無法利用高學歷和壹生培養的專業性的“生計型工作崗位”上。政府明年創造的103萬個“稅金工作崗位”，大部分也是福利性質的單純業務，不足以滿足他們的資歷。 之前經歷過高齡化沖擊的日本正在通過延長老年人雇傭來解決這個問題。也就是說，到65歲為止，企業有義務向高齡層提供工作機會。即使工資減少但能獲得工作機會，不僅老人們會歡迎，對經歷人力難的企業也是件好事。相反，在韓國，在僵硬的工資制度不動的情況下，如果繼續討論雇傭問題，擔心會變質成為強硬工會口中“延長60歲法定退休年齡”的要求，政府和政治圈因此都在猶豫。 在韓國高速成長期堅守工作崗位的五六十歲高學歷職場老人，他們的經驗和知識是韓國社會的寶貴財富。如果能夠更長時間地利用仍然充滿工作欲望的他們的能力，就可以成為解決低生育導致勞動力不足、年金枯竭等諸多難題的突破口。為了給有實力的高齡層提供更多工作的機會，應乘時機未晚開始進行全社會的討論。

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