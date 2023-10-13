內塔尼亞胡：“平民被活活燒死” VS 哈馬斯：“編造情報”. October. 13, 2023 08:38. by 開羅=常駐記者 金起潤、申光英記者 pep@donga.com、neo@donga.com. 隨著巴勒斯坦武裝團體哈馬斯襲擊以色列的過程中肆意殺害平民的實情浮出水面，雙方為確保攻擊理由的輿論戰也在激化。 以色列總理內塔尼亞胡當地時間11日在電視講話中警告稱：“哈馬斯不僅斬首以色列軍人、強奸女性，還向兒童頭部開槍，還把人活活燒死。哈馬斯成員現在全部是死命。”美國有線電視新聞網（CNN）報道說，以色列總理發言人也表示，在加沙和以色列邊境的集體農場發現了被斬首的嬰幼兒屍體。有證言稱，這裏發現了40具嬰兒屍體，是遭受慘重損失的地區。 哈馬斯屠殺平民的疑惑隨著美國總統拜登當天在白宮會見猶太裔領導人時表示“沒想到會看到恐怖分子斬首兒童的照片”而進壹步擴大。但白宮解釋說：“這只是根據內塔尼亞胡總理發言人的主張和以色列媒體的報道而提及的，並沒有看到相關照片。” 哈馬斯通過聲明否認屠殺嫌疑，並表示：“西方媒體正在散布我們抵抗軍牽涉兒童斬首、女性性暴力等毫無根據的主張。這是為了掩蓋以色列的屠殺和犯罪而編造情報。” 戰爭第六天的11日，雙方的死亡人數超過了2300人。據以色列當局掌握的情況，死亡人數至少達1200人。巴勒斯坦衛生部也表示有1100人死亡。 拜登表示，如果以色列投入地面部隊成為現實，為了應對戰爭擴大的憂慮，親口提及伊朗並明確表示“要小心”。此外，他向以色列緊急派遣國務卿布林肯，傳達了強有力的支援意誌和對伊朗和黎巴嫩武裝團體真主黨等的遏制信息。

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