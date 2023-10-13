“韓國型鐵穹”能夠攔截2000發……面對朝鮮每小時發射1萬發遠程炮，應對能力薄弱. October. 13, 2023 08:38. by 申圭鎮記者、孫孝周記者 newjin@donga.com、hjson@donga.com. 據悉，韓國軍方正在開發的“韓國型鐵穹”——遠程炮攔截系統即使按計劃於2026年完成開發，應對朝鮮遠程炮也處於非常薄弱的水平。因為，朝鮮每小時可以發射1萬發以上的遠程炮，而遠程炮攔截系統只有攔截2000多發。防禦範圍也集中在首都圈等10多個主要設施，因此有人擔心出現“防禦死角地帶”。有人指出，最近巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的火箭攻擊使以色列引以為豪的尖端攔截和防禦系統“鐵穹”失效，因此韓國也需要補充防禦力量的手段。 韓國政府高層消息靈通人士12日在與《東亞日報》的通話中表示：“據我所知，哈馬斯和以色列發生武力沖突事件後，以相關機構為中心，正在對應對朝鮮情報和挑釁的能力進行檢查。我們認為，與哈馬斯相比，面對能力優越的朝鮮遠程大炮數量攻勢，韓國應對力量的情況非常嚴重。” 特別是，韓國政府和軍方認為，朝鮮的遠程炮是核心威脅。據韓方分析，朝鮮在最前沿地區部署了170毫米自行火炮、240毫米放射炮等700多門用來打擊韓國的遠程炮，其中300多門是針對首都圈的。 如果每小時最多發射1萬發以上的遠程炮以10千米左右的低高度飛行，依靠目前部署在韓半島的攔截體系將很難防禦。為此，韓國正在投入2.89萬億韓元預算，開發遠程炮攔截系統。但就目前計劃中的2000多發攔截能力而言，應對朝鮮的集中炮火很有可能非常薄弱。雖然尹錫悅政府上臺後，作為加強韓國型導彈防禦體系等“三軸體系”的壹環，把開發完成遠程炮攔截系統的時間從2029年提前到了2026年，但應對水平依然十分令人擔憂。因此，有人指出，必須增加遠程炮攔截系統的攔截數量，或者引進追加防禦手段。韓國軍方內外也有必要擴充戰術地對地導彈等彈道導彈數量，以便在朝鮮發動第壹次空襲後，盡快使挑釁原點失效。 在這種情況下，韓國軍聯合參謀本部議長金承謙在當天進行的國會國防委員會國政監查中強調：“如果朝鮮發動戰爭，將會與哈馬斯（以色列）入侵的情況類似，從這壹點來看，我認為教訓很多。”他還說：“（哈馬斯）通過多種欺騙手段和方法，在初期成功突襲。”對於國民力量黨議員成壹鐘（音）的“哈馬斯和朝鮮的戰鬥力是否具有可比性”的提問，他斬釘截鐵地表示：“（朝鮮的戰鬥力高出很多，）無法進行比較。”

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