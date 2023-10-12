黃仁泰裁判從新賽季開始將升格為NBA專職裁判. October. 12, 2023 10:07. by 金培中 wanted@donga.com. 作為韓國人首次站上美國職業籃球（NBA）常規賽球場的黃仁泰裁判（44歲•照片•音譯）將從新賽季開始作為專職裁判踏上NBA球場。 NBA官方11日表示，將黃裁判人升格為專職裁判。在2023~2024賽季開始之前，公布了74名專職裁判，其中就包括黃裁判。NBA裁判開發•訓練部門副會長蒙蒂•麥卡森表示：“很高興接納黃裁判為專職裁判。他取得了卓越的成績，獲得了成為NBA常規賽裁判的資格。” 黃裁判從2004年擔任大韓民國籃球協會裁判開始，從2008年到2019年擔任KBL裁判，包括季後賽在內共執法吹了466場比賽。作為國際籃球聯盟（FIBA）的裁判，他還執法吹了2016年裏約熱內盧奧運會女子籃球決賽。 2020年1月，黃裁判受到NBA邀請參加裁判培訓項目，前往美國，從2021~2022賽季開始，黃裁判作為NBA二級聯賽G聯賽（發展聯盟）的裁判積累了經驗。去年10月31日，他擔任了休斯敦火箭隊和菲尼克斯太陽隊的常規賽比賽副裁判，成為了首位韓國NBA裁判。當時作為非專職裁判，他在包括7場NBA比賽在內的G聯賽、美國女子職業籃球（WNBA）比賽中執法吹哨。黃裁判暫時還將執法吹G聯賽的比賽。美國ESPN解釋說：“對於未滿4年的裁判來說，這是義務。”

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