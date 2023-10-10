金孝周以“Wire-to-wire”冠軍實現賽季首勝，奪LPGA總計第6勝……向“薇爾獎”也邁出壹大步. October. 10, 2023 08:04. by 金正勛記者 hun@donga.com. 金孝周（28歲）在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上以“Wire-to-wire（從第壹輪壹直領先到最後壹輪）”冠軍裝飾了本賽季的首場勝利，同時也是LPGA賽場個人總計第6個冠軍。 9日，在美國得克薩斯州科勒尼（The Colony）的老美國高爾夫俱樂部（71桿）舉行的LPGA巡回賽星座LPGA賽最後壹輪第4輪比賽上，金孝周抓下4個小鳥球，吞下2個柏忌，打出了低於標準桿2桿共69桿的成績。金孝周的最終成績為低於標準桿13桿的共271桿，以4桿優勢領先排在並列第2位的比安卡•帕丹-加南（菲律賓）和阿塔雅•提提庫（泰國），登上了冠軍寶座。這是繼去年4月的樂天錦標賽後，她時隔1年零6個月再次奪冠。獲得27萬美元（約3.6億韓元）冠軍獎金的金孝周在LPGA巡回賽出道後，賽季獎金首次突破了200萬美元大關（201.4978萬美元•約27億韓元•第6位）。 金孝周在樂天錦標賽奪冠後，去年僅第3名就拿到了3次。在今年出戰的比賽上，她在占壹半的8個比賽中進入前10名，獲得了2次亞軍和1次季軍，擊球感非常好，但卻始終與冠軍獎杯擦肩而過。但是，當天她憑借出道後的首個Wire-to-wire冠軍，終於解開了長久以來的渴望。金孝周說：“今年成績還不錯，但沒能奪冠，壹個人苦惱了很久。在今年結束之前，我特別想奪冠，今天終於實現了這個目標，我感到很幸福”，“雖然連續四天保持好成績也很好，但比起Wire-to-wire奪冠，以‘冠軍’收尾真的很重要。” 另外，金孝周憑借當天的冠軍，向LPGA巡回賽賽季平均最低桿數獎“薇爾獎”的獲獎又邁進了壹步。目前，金孝周以69.67桿的平均桿數力壓提提庫（70.02桿）位居第壹。金孝周表達了自己的抱負：“今年的目標是獲得冠軍和最低桿數獎”，“既然獲得了冠軍，現在想獲得最低桿數獎。”最低桿數獎被評價為，比起多勝或獎金王，更註重實際實力的標準。 金孝周為了參加從19日開始在京畿道坡州市西原希爾斯高爾夫俱樂部舉行的LPGA巡回賽BMW女子錦標賽，計劃於近期回國。由於當天金孝周的奪冠，韓國選手們實現了LPGA巡回賽兩周連續奪冠和賽季第4勝。

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