“內塔尼亞胡總理被緊急護送入院”……巴以戰爭中虛假新聞在社交媒體上擴散. October. 10, 2023 08:04. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “以色列總理內塔尼亞胡被緊急護送到了謝巴醫院。” 在巴勒斯坦武裝團體哈馬斯7日淩晨突襲以色列之後，在社交媒體X（原“推特”）上出現了自稱消息來自以色列當地媒體《耶路撒冷郵報》的上述帖子。包括內塔尼亞胡照片和醫院名的這篇文章瞬間被70多萬人閱讀，但後來被確認是虛假信息。 有關以色列和哈馬斯戰爭的虛假信息正在以社交媒體為中心迅速擴散。俄羅斯入侵烏克蘭等最近發生國際紛爭時，被相關國家用來“宣傳”的虛假情報事例，這次再次登場。也有人擔心，特斯拉首席執行官馬斯克收購X後實行的各種媒體相關政策正在助長虛假信息的擴散。 ● “X 藍鉤賬號，是虛假信息的溫床” 哈馬斯襲擊以色列後，社交媒體上流傳著包含具體視頻或照片的虛假信息，加重了混亂。在以色列對巴勒斯坦加沙地區哈馬斯藏身處進行大規模空襲之前，X上已經出現了“快訊：以色列空軍正在攻擊加沙地帶”等帖子，並上傳了包含攻擊場面的視頻。據路透社8日報道，該視頻的內容是今年5月發生的攻擊場面。 白宮批準向以色列政府提供“80億美元”預算援助的假文件照片也被傳開。據推測，該文件是偽造今年7月白宮發表的支援以色列內容的文件而制作的。雖然白宮表示相關文件是偽造的，但在門戶網站上搜索時，仍然會出現這種拼接文件。 特別是，這些虛假信息來自過去賦予社會影響力較大人物的X的藍鉤賬戶，這壹點也令人擔憂。藍鉤賬號壹直受到輿論的信任。但有人指出，馬斯克收購推特後，將藍鉤轉變為收費賬戶，被惡意用作虛假信息的發源地。更何況，正在推進在“X”鏈接媒體新聞時刪除新聞題目等、只上傳圖片的方案，因此有人分析說，捏造事實將變得更加容易。 馬斯克推薦了被批評為上傳歪曲事實和煽動信息的2名X用戶的賬號，並表示“如果想實時得到以色列-哈馬斯戰爭速報，請進入這些賬號”，這壹點也引起了爭議。受到批評後，馬斯克刪除了該帖子。 ● “虛假賬號，從軍記者角色劇” 包括美國作家本亨特在內的X用戶批評稱：“時隔10年再次收看CNN，X不能再正常傳達實時新聞了。”美國《華盛頓郵報》在X可信度下降的情況下8日報道說：“以色列-哈馬斯戰爭將成為社交媒體是否具有對虛假信息自凈功能的尺度。”美國智庫大西洋理事會研究員艾默森·布魯金在自己的X賬號上寫道：“為藍鈞付錢的人們通過講述過去的故事或虛假影像，上演著仿佛從軍記者的角色劇。他們有（想要增加追隨者的）財政獎勵。” 社交媒體與烏克蘭戰爭、美中矛盾等國際紛爭聯系起來，更加猖獗。據悉，部分相關國家情報機關為了讓世界輿論變得友好而介入其中。今年8月，臉書母公司“元”表示，在包括臉書在內的本公司社交媒體上揭發了8000多個被認為是中國共產黨運營的假賬號。據歐盟執行委員會最近發表的內容，通過“X”宣傳俄羅斯的議題迅速擴散。 以色列和哈馬斯也展開了社交媒體輿論戰。以色列在X上上傳犧牲者照片等，主張哈馬斯與恐怖組織“伊斯蘭國”沒有什麽區別。據美國NBC電視臺報道，被X等社交媒體禁止活動的哈馬斯則通過電報發布信息譴責以色列。

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