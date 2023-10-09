名導呂克•貝松：“韓國毫不畏懼地制作電影”. October. 09, 2023 08:16. by 崔智善 aurinko@donga.com. “韓國從10年前開始就是全球電影業界最活躍的地方。以前法國在電影界扮演的角色現在由韓國扮演。” 帶著新作《DogMan》來到第28屆釜山國際電影節（BIFF）的呂克•貝松導演（64歲•照片）在釜山海雲臺區電影振興委員會7日舉行的記者會上對韓國電影界做出了上述表示。 他補充說：“感覺韓國電影每年都會得到更多的力量和向上發展”，“特別是年輕導演們正在饒有興趣地觀看韓國電影界躍進的樣子。”對於韓國電影強勢的原因，他表示：“韓國毫無畏懼地制作電影。這就是優點。” 《DogMan》是曾執導《這個殺手不太冷》（1995年）、《第五元素》（1997年）等經典作品的貝松導演時隔4年推出的作品。該片講述了幼年時期被關在父親飼養鬥犬的鐵窗裏長大的道格拉斯（卡賴伯•蘭德裏•瓊斯），壹個小時候受到虐待長大的孩子長大成人後如何作為人類守護尊嚴的故事。在引人註目的動作中，也包含了對人道主義的反省。貝松導演說：“我們都感到痛苦的事實將人們聯系在壹起。我經常會問人們如何從痛苦中擺脫出來。” 影片受到BIFF開放影院單元邀請，於6日在釜山海雲臺區電影殿堂露天劇場上映。貝松導演說：“電影結束後過了20分鐘左右，看到1000多名觀眾壹動不動地坐在座位上，感到非常高興。十分感謝韓國觀眾。”

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