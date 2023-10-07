替代高通芯片，三星手機將植入自主開發的“大腦”. October. 07, 2023 08:14. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 三星電子公開了預計將搭載在明年年初上市的“Galaxy S24”系列的新壹代移動應用程序處理器（AP）“Exynos 2400”。與前作相比，Exynos 2400處理器的人工智能（AI）性能提升15倍，解決了發熱問題，是在三星旗艦智能手機中逐漸替代高通芯片的“新武器”。 當地時間5日，三星電子在美國加利福尼亞州矽谷美洲總管舉行了“SAMSUNG System LSI Tech Day 2023”（三星系統LSI科技日），首次推出了自主開發的Exynos 2400芯片。Exynos 2400搭載了美國系統半導體企業AMD的最新圖像處理裝置（GPU）。三星方面解釋說，與去年年初推出的前作“Exynos 2200”相比，中央處理器（CPU）性能提升1.7倍，AI性能提升了14.7倍。 信息技術（IT）業界認為，預計明年上半年（1~6月）上市的Galaxy S24系列將搭載該AP。三星電子去年在“Galaxy S22”系列中投入了Exynos 2200，但發生了發熱等問題，因此，包括今年的S23系列在內的旗艦機型都使用了高通驍龍芯片。如果搭載Exynos 2400，這將是三星時隔2年將再次挑戰使用自家公司的芯片。 系統LSI事業部社長朴容仁（音）在Keynote 講演中自信地表示：“通過性能大幅改善的Exynos 2400芯片，將為高配置遊戲用戶提供最佳體驗。”

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