大法院院長空缺，巨大在野黨35年來再次否決任命案. October. 07, 2023 08:14. by 鄭成澤記者、申娜莉記者 neone@donga.com、journari@誒onga.com. 大法院（最高法院）院長候選人李均龍任命動議案6日在國會遭到否決。由於共同民主黨等在野黨把“否決”作為黨論，出現了大量反對票，動議案未能越過國會的門檻。大法院院長任命同意案被否決是時隔35年的第壹次，司法部出現空白事態的憂慮成了現實。在法院駁回拘捕李在明代表（黨首）的申請後，共同民主黨倚仗在野黨眾多議席數，正式展開了對政府和執政黨的攻勢，預計政局將走向極端的對峙。總統室強烈批評稱：“導致史無前例的司法部長期空白事態，是非常令人遺憾的事情。” 國會當天下午在全體大會上以在席295名議員中118名贊成、175名反對、2名棄權的結果，否決了李均龍的任命動議案。以無記名電子投票方式進行的投票僅花了16分鐘就告結束。 任命動議案必須得到過半數國會議員出席和過半數贊成才能通過。擁有168個席位的共同民主黨當天在全體會議之前的議員全體大會上決定把“否決”作為黨論，導致出現大量反對票。該黨院內發言人尹永德在當天的評論中表示，“這是尹錫悅總統的不通人事自找的結果。當初就應該推出能夠得到國會同意的候選人”，將責任推給了總統室。正義黨（6席）也在全體會議之前把“否決”定為黨論。 總統室反擊稱：“李均龍候選人的任命同意案在國會因在野黨的單方面反對而被否決。”總統室發言人李度雲批評稱：“否決正直有實力的法官，導致史無前例的司法部長期空白事態，這是非常遺憾的事情。受害者是國民，這是把國民的權利當作人質進行政治鬥爭。”總統室認為，尹錫悅總統重新指定新候選人的程序需要幾個月的時間。 執政黨也在動議案遭否決後在國會圓形大廳舉行了譴責大會，批判稱：“共同民主黨有組織地妨礙司法，導致司法癱瘓、憲政無力事態暴走。”國民力量黨代表（黨首）金起炫尖銳地指出：“這是共同民主黨代表李在明為個人司法風險防彈而進行的議會恐怖襲擊水平的暴舉。國家的基本秩序也在動搖。” 李均龍當天會見記者時表示：“希望優秀的人快點來填補大法院院長的空白，讓司法部盡快恢復穩定。只有這樣，國民接受審判的權利才能得到實質性的保障。”

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