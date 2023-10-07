李均龍遭否決…要盡快選出合適的繼任者，填補司法部的空白. October. 07, 2023 08:13. . 大法院（最高法院）院長候選人李均龍的任命動議案昨天遭到否決。這是自1988年盧泰愚政府時期鄭基承以後，大法院院長候選人任命動議案第二次被否決。在野黨共同民主黨和正義黨制定否決黨論後參加了投票。在野黨制定否決黨論，強行推進本應由議員們自行投票的案件，結果出現了司法首長空白事態，令人遺憾。但是李均龍作為比任何公職者都要求更高的道德性的大法院院長，是否是最佳候選人，也有必要回顧壹下。 李均龍在3年的公職者財產申報中遺漏了家人持有的相當於10億韓元的非上市股票。作為股票分紅，10年間共收取了3.3億韓元，並交納了稅金，但沒有申報財產。長期擔任法官的人“不知情”的解釋，即使說是事實，也無法感同身受。李均龍的兒子在大學壹年級時曾在國內最大的律師事務所金&張律師事務所實習。雖然李均龍沒有參與兒子成為實習生的過程，但瓜田李下的事情本來就要謹慎。 李均龍只註重針對法院院長候選人推薦制、廢除高等部長晉升制等大法院院長金明洙體制下實行的制度針鋒相對，而未能出臺阻止成為引進這種制度原因的司法行政官僚化，也未能拿出引導審判公正性和迅速性的對策。為迅速處理上訴審理案件而增加8名以上大法官的計劃，關鍵不是想法，而是得到法院成員同意的執行力。 眼下，由於大法院院長的空缺，全體合議體審判變得不可能。由資深大法官擔任的大法院院長權限代行不能指定大法官的繼任者，因此，如果明年1月安哲相、閔裕淑大法官卸任，連小部審判也會出現差池。由於大法院的功能癱瘓，下級審理的順序判決也只能被推遲。 總統室應該自我反省，為防止類似事件的發生付出過什麽努力。比任何時候都更需要在野黨協助的時候，反而與在野黨更加對立。首先，尹錫悅總統應該盡快選出道德上沒有瑕疵、具有對前任大法院院長取長補短智慧的新候選人。不能忘記，說服在野黨的政治能力也是防止司法部功能癱瘓所必需的。

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