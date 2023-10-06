金起炫：“只有和尹總統有熱線聯系的女區長當選，地區才能發展”vs 李在明在病床上拍攝59秒視頻鼓勵投票，“就差3票”. October. 06, 2023 08:58. by 權九龍記者、安奎英記者 9dragon@donga.com，kyu0@donga.com. 首爾市江西區長補選的事前投票將於6日和7日舉行。5日，國民力量黨和共同民主黨的領導層分別提出“地區發展”和“政權審判”的口號，竭盡全力集結支持力量。這次補缺選舉具有判斷明年議會選舉前夕首都圈選票走向的“迷妳議會選舉”的性質，預計其結果也將對朝野政黨領導層的領導能力產生影響。正式投票將於11日舉行。 國民力量黨代表（黨首）金起炫當天上午在該黨會議上表示：“補缺選舉是選拔解決區民所希望的地區發展事業和民怨的解決者的選舉。”他說：“要想將惡劣的居住環境轉變為正常的居住地，盡快解決緩解高度限制，與總統、國土交通部部長、首爾市市長有熱線電話的執政黨區長是必不可少的。”當天下午，金起炫和該黨院內代表尹在玉、政策委議長朴大出、事務總長李哲圭等黨領導層與本黨議員壹起，在禾谷站展開了全力遊說。 正在醫院住院的共同民主黨代表李在明當天在臉書上傳了鼓勵投票的視頻。他在時長59秒的視頻中表示：“此次補選將成為停止政權暴政、開啟江西區新未來的起點。”他呼籲：“只差三張票。希望大家壹個不落地參加國民勝利、歷史進步的偉大行進。”共同民主黨領導層壹齊發出鼓勵投票的呼籲，致力於支援選舉。 朝野政黨領導層出面全力拼搶，是因為補選失敗可能會給指導層領導能力造成致命打擊。國民力量黨相關人士表示：“全國有226個基礎地方自治團體，領導層的去留並不取決於其中壹處的選舉結果。但因為是重要的選舉，黨內提出‘首都圈危機論’，試圖搖動領導層，領導層也應該重新制定議會選舉戰略。” 因為選舉是在傳統的民主黨地盤上舉行，共同民主黨領導層壹方面表現出自信，同時也認為，如果選舉失敗，自李在明逮捕同意案通過後潛在的黨內派系矛盾有可能被再次引爆。該黨院內代表洪翼杓當天在SBS廣播中表示：“如果失敗，可能會成為從根本上改變至今為止黨運營基調的信號彈。”

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