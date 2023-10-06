逾五成美國保守階層“反對朝鮮入侵時保衛韓國”……威脅不僅僅只是特朗普. October. 06, 2023 08:58. . 據調查，49%的美國人的想法是“反對美軍在朝鮮入侵韓國時進行保衛”。保守的共和黨支持者中持反對意見者占53%，民主黨支持層中這壹比例為43%。這是美國芝加哥全球事務委員會上個月以3200多名美國人為對象進行年度輿論調查得出的結果。這些數據表明，美國壹半左右的選民並不了解相互保衛這壹韓美同盟的核心，也不覺得有必要大受束縛。支持保衛韓國的輿論從2年前的63%下降到了50%。 不願軍事介入的美國輿論有可能成為韓國安保戰略的重要變數。現政府主張自由陣營的團結，致力於韓美日三國共同合作的新框架。但此次調查表明，韓美同盟的相互保衛承諾以及針對朝鮮核和導彈威脅增加的三國立即共同應對，可能不會像韓國期待的那樣正常啟動。 美國國內確實有輿論對冷戰結束後繼續充當全球警察感到疲憊。深入這些選民而當選的前總統特朗普曾在白宮會議上講話稱：“不知道為什麽大規模維持（需要巨額費用的）駐韓美軍。”這樣的特朗普在明年大選之前成為共和黨候選人的可能性非常大。特朗普最近在美國眾議院暫時排除支援烏克蘭重建等花費32萬億韓元的預算案時也表示：“我想重建美國，而不是烏克蘭。”對於選民來說，這可能會被美國優先主義所吸引。如果特朗普二次執政成為現實，特朗普的個人外交構想和保守輿論相結合，儼然存在脫離同盟外交框架的可能性。 面對明年11月美國大選，韓國有必要調整安保戰略。不僅是拜登政府，也要推進與組建特朗普二期的共和黨專家小組的秘密對話。特朗普過去的安全幕僚們在特朗普的美國優先主義和傳統同盟外交之間起到了均衡器的作用。此外，韓國政府還應致力於開展公共外交，向美國普通民眾說明70年韓美同盟對美國國家利益的幫助。與此同時，韓國政府還應考慮到美國政府在駐韓美軍問題上與韓國意願不同、試圖縮減規模和變更任務的萬壹情況，冷靜地改組韓國軍隊、進行相關的準備。

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