“作為詩人、女兒、妻子、母親能活下來，多虧了這只難看的手”. October. 05, 2023 08:29. by 李素研記者 always99@donga.com. “我對關節突出而扭曲的自己的手感到慚愧。就像年輕時為了照顧暈倒的丈夫而痛苦的人生自卑感壹樣……現在向我的手祈禱，祈求得到原諒。作為詩人、女兒、妻子、母親能夠活下來，多虧了這只手。” 詩人慎達子（80歲）用壹只手撫摸著另壹只手的關節說道。雖然嘴上說“真是難看的手”，但看著經歷長時間的歲月而變粗的手關節，她的眼神非常溫暖。堅強地活在自己眼前的人生中的老詩人向長時間做飯和寫詩的手祈求原諒。 上月25日，記者在文藝雜誌《惟心》辦公室（首爾鐘路區）見到了最近出版默想集《發瘋，哭泣，然後堅持》（文學思想出版社）和詩選集《那條街的庵子》（文學思想）的慎詩人。明年將迎來出道文壇60周年的慎詩人出版了17本詩集，目前她正擔任上月1日重新創刊的《惟心》的編輯主管。翻開書回顧過去時光的她說：“生活就是要用自己的腳踩著每壹個臺階上去”，“人生的所有苦難和考驗都要用自己的腳踩著走，不能就這麽跳過。”詩人說，“本來想不踩到痛苦，壹下子就飛過去，但因為我是沒有翅膀的人，所以最終踩著所有臺階，現在才到達這裏。” 1977年丈夫因腦中風暈倒後，突然間找來的家長生活曾有過艱難的時候。丈夫直到2000年去世為止，反復52次住院和出院。慎詩人說：“丈夫和三個女兒、婆婆和娘家父親，左右看都是生活在非我不可的事情之中。當時對活著感到負擔，壹度想放棄生活。”詩《關於衰老》中包含了當時淒慘的心境。“在我30多歲的時候/因為生生撕開皮肉的痛苦/我想如魔術般蒼白地老去。” 每當這時，母親留下的壹句話留住了她。1978年當時即將離開人世的慎詩人的母親，為了和在重癥患者室照顧生病的女婿的女兒進行最後的通話，給醫院內線打了電話，留下了這樣的遺言。“即便生活如此困難，相信妳也可以處理好。” 她說：“每當不想再登上生活這壹階梯時，就會想起從陰間傳來的母親的聲音，無法停止腳步。”撫養三個女兒，照顧生病的丈夫，在仁川療養醫院侍奉娘家父親，1992年在淑明女子大學獲得了國文學博士學位。第二年被聘用為平澤大學國文系教授的當天，慎詩人在母親墓前獻上了“教授證”。 丈夫去世後患上憂郁癥的時候，救活她的也只是壹句話。治療她的精神健康醫學科醫生每天早上都會打電話勸她“去爬山”。她說：“剛開始覺得很麻煩的電話，後來發自內心的感謝”，“為了守護不想就這樣錯過我的不幸的他人的心，我開始爬山。”雙腳踩地爬山，感受到了生存的意誌。《懸崖上的生》是她在那時登上江原旌善沒雲臺看到壹棵死去的松樹後寫的詩。“生長在懸崖上/在懸崖上/死亡的松樹/可能是想向我/展現自己危險的和平吧。” “現在想想，這不是我獨自走過的人生。每次我倒下的時候，都會有人留住我，非常感謝他們。” 最近做了摘除肺結節的手術後，走壹會兒就喘不過氣來，但她像孩子壹樣笑著說：“仍然想繼續攀登生活這個臺階。” “今後還能出版幾本詩集呢？哪怕只有壹本詩集，我也會用自己的腳堅實地踩上去。”

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