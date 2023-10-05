朝鮮上月被捕捉到提煉核武器用鈈的跡象. October. 05, 2023 08:28. by 尹相虎軍事記者、申振宇記者 ysh1005@donga.com、niceshin@donga.com. 據悉，韓美情報當局最近捕捉到了朝鮮寧邊核設施內5兆瓦核反應堆活動暫時中斷的跡象。韓美當局認為，這可能是為了提取用於核武器的鈈而進行的廢燃料棒再處理工作，正在密切監視相關動向。有分析認為，由於朝鮮國務委員長金正恩指示從今年初起幾何級數增加核彈頭和擴大武器級核物質的生產，朝鮮可能為此正式開始了再處理工作。綜合《東亞日報》4日的采訪，韓美當局通過多種偵察資產掌握了上個月下旬寧邊5兆瓦核反應堆暫時停止運轉的情況。該核反應堆在2021年7月被確認重新啟動後，美國偵察衛星等捕捉到了活躍的啟動跡象，但進入9月下旬後，發現上述動向已經停止。韓國政府消息靈通人士表示：“韓美當局認為，這可能是為獲得武器級鈈進行再處理工作的跡象。”再處理工作的順序是，暫停數周以上核反應堆運轉後，取出核反應堆內的乏燃料棒（使用後的核燃料），將其轉移到放射化學實驗室，經過化學工程提取武器級鈈。韓國政府壹名高層官員在通話中表示：“不排除朝鮮不久後進行核試驗的可能性。” 寧邊核設施的5兆瓦核反應堆是朝鮮唯壹的武器級鈈生產基地。在暫停核反應堆活動後，取出乏燃料棒進行再處理，就能獲得高純度的武器級鈈。專家們認為，寧邊5兆瓦核反應堆的使用後核燃料每年可以確保6-8公斤的武器級鈈。也就是說，從2021年7月開始重新投入使用，至今已持續運行2年多，因此可以獲得12-16公斤的武器級鈈。這足以制造3-4枚二戰時期在日本廣島投下的15千噸（1千噸是指1000噸TNT的破壞力）級核彈。考慮到朝鮮核技術的高度化，實際上也不能排除制造更多核彈頭的可能性。 早在今年4月，民間衛星也捕捉到了朝鮮寧邊5兆瓦核反應堆停止運轉數周的情況，當時也有觀察人士稱這是準備再處理的跡象。5兆瓦核反應堆過去也曾有過停止活動的先例，但壹般只停止數天時，被解釋為是為了維持和維修設施。但如果停運數周以上，很有可能是為了從核反應堆中取出乏燃料棒進行再處理。 5兆瓦核反應堆的暫時停運也可以看作是朝鮮加快核彈頭用核物質生產的主要證據。另壹名韓國政府消息靈通人士強調：“金正恩去年底和今年3月多次指示幾何級數增強核彈頭的和擴大核物質生產，因此要最大限度地提取武器級鈈和高濃縮鈾等核物質。”也就是說，朝鮮在依靠設置在寧邊核設施等的離心機推進高濃縮鈾大規模增產的同時，利用5兆瓦核反應堆的乏燃料棒進行再處理的工作有可能已經臨近或正在進行。 最近，朝鮮在憲法中詳細規定了核武高度化，甚至向韓國和美國公開了生產核物質的跡象，分析認為朝鮮是想借助“韓美日對朝中俄”的新冷戰氛圍，露骨地加強核武力量。韓國政府高級官員表示：“如果（今年兩次失敗的）軍事偵察衛星不能得到切實的技術保障，不能排除朝鮮遲早會通過核試驗等更強有力的挑釁來扭轉局面的可能性。”

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