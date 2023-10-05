美國眾議院234年歷史上議長首次被罷免……被強硬派擺布的民主. October. 05, 2023 08:27. . 美國眾議院3日以216票贊成、210票反對的結果，通過了對眾議院議長凱文·麥卡錫（共和黨籍）的罷免決議案。由此，麥卡錫在任職269天後辭職，法案審查、處理等議會功能被停止。繼總統和副總統之後權力排名第三的眾議院議長被罷免，這在美國國會234年歷史上尚屬首次。提出罷免案的共和黨強硬派馬特·蓋茨議員等8名強硬派議員投了贊成票，作為黨論決定贊成的民主黨全體議員也推波助瀾。 雖然此次眾議院議長被罷免源於共和黨內強硬派叛亂引發的在野黨內訌事件，但其根源在於不妥協的政治兩極化。麥卡錫為了阻止聯邦政府“關門”，處理了45天的臨時預算案，共和黨強硬派對此表示抗議並主導了罷免。此前也有人預測，部分民主黨會站在麥卡錫壹邊。但是，在與推進彈核調查拜登總統的麥卡錫對立的民主黨內，沒有脫離黨論的議員。在朝野的激烈對決中，在野黨強硬派與執政黨方面攜手驅逐議長，這是史無前例的事情。 議長空缺事態可能會長期化。雖然要立即選出新議長，但首先解決共和黨內部分歧並非易事。今年1月，由於本黨強硬派接連投反對票，麥卡錫也是直到第15次投票才得以當選，在此過程中還制定了只要壹名議員提議就可以對罷免議長案進行表決的規定。也就是說，形成了拒絕任何妥協的少數強硬派使議會癱瘓的政治環境。 事態長期化對肩負國政運營責任的拜登政府和民主黨來說也是很大的負擔。如果預算案和相關法案的處理被無限期推遲，暫時推遲的聯邦政府“關門”事態將成為現實。朝野預算案對峙的核心是圍繞烏克蘭戰爭支援預算的爭議，共和黨強硬派主張全額削減。作為國際社會的領導國家，美國甚至有可能失去同盟和友邦的信任。 支撐美國民主的超黨派合作已經成為過去。別說對話和妥協，就連節制和寬容也很難找到。追溯起來，前任政府時期達到最高潮的分裂和矛盾的政治仍在繼續。隨著明年大選的臨近，可能會陷入更大的漩渦。美國的這種政治失蹤也給自由國際秩序敲響了危機的警報。

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