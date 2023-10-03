助長非法、美化亂鬥的“黑社會油管博主”活動頻繁. October. 03, 2023 08:32. by 孫俊英記者 hand@donga.com. 有人指出，通過油管（YouTube）傳播美化黑社會的視頻內容，會助長非法行為、煽動模仿犯罪。據悉，運營專門黑社會內容油管頻道的所謂“黑社會油管博主”也至少有11人。 國會行政安全委員會所屬的國民力量黨議員鄭宇澤辦公室2日從警察廳收到的資料顯示，全國市道警察廳從去年9月7日開始壹個月內全面調查掌握的黑社會油管博主有11人。2019年10月首次進行全面調查時，黑社會油管博主只有3人，之後在2020年8月和2021年4月逐漸增加到7人，去年再次增加到11人。 被警方分類為黑社會油管博主的是集中處理犯罪無用故事或黑社會相關內容的人。在他們的頻道上，毫無保留地上傳了進入黑社會的方法、非法賺錢的方法、集體鬥毆無用故事等視頻。但到目前為止，還沒有以黑社會油管監控過程中確認的視頻為基礎著手調查或立案的事例。 高麗網絡大學警察系客座教授李允浩（音）表示：“有關黑社會的油管視頻可以刺激好奇心強、沖動性的青少年英雄心理，通過犯罪學習成為模仿犯罪的開始。應該積極嘗試切斷相關上傳者等制裁。” 截至今年5月，警察廳統計的黑社會犯罪檢舉人數達1264人。其中10多歲有46人（3.6%），20多歲有372人（29.4%），30多歲有360人（28.5%），每10人中有6人年齡在30歲以下。對此，有人指出，接觸黑社會油管長大的所謂“MZ壹代（千喜年+Z壹代）黑社會”正在增加。

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