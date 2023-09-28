檢方申請拘捕李在明被法院駁回……在野黨：“無理調查”VS執政黨：“並非無罪”. September. 28, 2023 09:34. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 首爾中央地方法院27日駁回了檢方對共同民主黨代表（黨首）李在明的拘捕申請，並表示：“難以認為存在拘留的理由和必要性，不認為已經到了排除不拘留調查原則的地步。”法院負責拘捕令的部長法官柳昌勛（音）從前壹天26日起進行了9小時17分鐘的拘捕前嫌疑人審問（拘捕令實質審查），最終於當天淩晨2時23分左右宣布駁回拘捕申請。 柳昌勛就教唆偽證及柏峴洞開發事業特惠疑惑等檢方指控表示：“從目前確保的人證、物證來看，很難認為存在毀滅證據的憂慮。”對於雙鈴集團對朝匯款疑惑，他解釋說：“李代表作為政黨的現任代表，是公共監視和批評的對象，由此來看，很難斷定有毀滅證據的憂慮。” 李在明當天淩晨在首爾拘留所前召開記者會表示：“非常感謝司法部堅守大韓民國憲政秩序，做出明智判斷。”李在明隨後回到住院中的首爾中浪區綠色醫院，繼續絕食後的恢復性治療。 共同民主黨要求尹錫悅總統正式道歉並解除法務部長韓東勛的職務，針對政府和執政黨展開了總攻勢。該黨當天以全體議員名義發表聲明表示：“由於司法部的嚴峻判斷，政治工作宣告失敗。尹總統應該立即就針對李代表的標靶調查和試圖無理拘留進行道歉，並解除事實上指揮調查的韓東勛部長的職務。” 執政黨在慌張的氣氛中把矛頭轉而指向司法部。國民力量黨表示：“駁回拘捕令並不是無罪或免罪符。法院向‘狗女兒’（李代表的強硬支持者）屈服了。”總統室表面上表示“對司法部的判斷無可奉告”，內部卻因為壹直傾向於簽發拘捕令的可能性，因此表現出了感覺得到的驚慌失措氣氛。壹名相關人士表示：“確實出乎意料。中秋節民心方面，也會對執政黨的立場產生不好的影響。”總統室對共同民主黨要求尹錫悅正式道歉和解除韓東勛職務的主張表示拒絕。據悉，尹錫悅當天沒有特別提及拘捕令被法院駁回壹事。 檢察機關也對司法部駁回拘捕令表示不滿。檢察總長李源錫在上班路上對記者表示：“（法院的判斷）好象與檢方存在相當大的意見分歧。可能是把重點放在了保障政黨代表地位的防禦權上了吧？”對於是否重新申請拘捕令還是準備不拘留起訴，李源錫沒有表明立場。對於是否再次申請拘捕令的提問，他原則性地回答道：“將通過補充調查，盡全力實現與犯罪相應的處罰。”

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