世界關註的只是“韓流”而不是“韓國”. September. 27, 2023 08:09. . “最近美國人對韓國文化的關心是我壹生都沒有經歷過、也沒有預想到的狀況。” 美國智庫“國際戰略研究中心（CSIS）”負責亞洲事務的副所長兼韓國務 首席研究員維克托·車當地時間15日在美國華盛頓會見筆者時做出了上述表示。 他在介紹圍繞韓半島的安保合作關系和今後的展望時表示，“壹定要說說這件事”，提到了“軟實力”的重要性。在美國喬治敦大學講授國際政治學和韓國學的維克多·車表示：“20年前第壹次講授韓國學時，學員只有五六人，其中包括旅美僑胞第二代。但是上學期聽課的學生增加到了50多名，幾乎沒有亞裔學生。” 當被問及他在第壹堂課上講授韓國學的原因時，回答“因為關心朝鮮核問題”的學生中，只有壹人在國防領域工作。回答“對短期內實現民主化和產業化的國家感到好奇”的學生也只有兩三人。其余的人都說“是因為K-POP（韓流）”。此外，美國現代語言協會關於最近10年間對美國大學外語授課實態的調查結果顯示，只有韓國語激增了60%以上。 筆者最近在韓國媒體振興財團的支援下訪問美國，見到了維克多·車等，並與CNN、CBS、公營廣播NPR、赫芬頓郵報等所屬記者進行了討論。美國記者們也異口同聲地表示：“不分階層和世代，對韓國文化非常關註。”如果只聽到這裏，就會出現所謂的“國家自豪主義”現象。 但是，認識到他們的關心不是停留在“韓國”而是“韓國文化”的事實，並沒有花很長時間。當被問及釜山申辦2030世博會的可能性時，壹名記者說：“說實話，在美國國內，世博會的話題完全不是關註的對象。最近訪問釜山聽取說明後才知道韓國已經進入了申辦戰。”這與韓國政府和企業“全力以赴”申辦戰的情況有很大差距。 最近在韓國引起強烈贊成和反對爭議的日本福島核汙染水排放情況如何？夏威夷選區美國民主黨眾議員埃德·凱斯14日接受筆者采訪時表示：“如果確認科學證據，我認為危險已經最小化。雖然夏威夷也有反對排海的人，但不像韓國那樣多。”另外，他還表示：“不管怎麽說，這是與（韓國）國內政治交織在壹起的部分，（反對的）反應也是沒有辦法的事情。” 看到這樣的反應，我想也許大部分韓國人都會認為，外國人只關註韓流，回避了對韓國的客觀視線。上個月，由於國際社會對新萬金世界童子軍大會管理不善的批評聲越來越高，韓國政府舉辦了韓流演唱會，解除了燃眉之急。但是應該放棄把韓流和韓流形象當作萬能鑰匙來解決當前問題的想法。因為在陶醉於對韓流的稱贊中，韓國這個國家可能會被遺忘。

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