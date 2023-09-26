拜登42%VS特朗普51%……拉開9個百分點的差距. September. 26, 2023 07:57. by 華盛頓=常駐記者文炳基、金寶拉記者 weappon@donga.com,purple@donga.com. 在明年美國大選中，拜登總統和·特朗普前總統很有可能再次對決，而輿論調查結果顯示，特朗普大幅領先拜登。這壹結果與在誤差範圍內忽上忽下的以往調查不同，執政黨民主黨的不安情緒正在高漲。 根據24日發布的《華盛頓郵報》與ABC（美國廣播公司）的調查結果，特朗普的支持率為51%，領先拜登（42%）9個百分點。該調查於15日至20日以1006名美國選民為對象實施。抽樣誤差為±3.5個百分點。 分析認為，這表明傳統上支持民主黨的傾向較強、2020年大選時也集中投票給拜登的西班牙裔、黑人、年輕人的支持率不如以前。美國廣播公司表示，非白人選民對拜登的支持率停滯在50%，特朗普的支持率今年以來卻從32%上升到了43%。 特別是西班牙裔選民對特朗普的支持率為50%，領先於拜登（44%）。據輿論調查公司愛迪生調查透露，2020年大選時，65%的西班牙裔選民投了拜登的票。 81歲的拜登的年齡和不斷出現的健康異常說等，也在侵蝕青年選民的投票心。美國廣播公司表示，在此次調查中，53%的18歲至35歲應答者支持特朗普。這比只有38%的拜登高出15個百分點。 此前，美國智庫美國企業研究所8日發布的調查結果顯示，未滿50歲的黑人選民中只有20.9%的人回答“支持拜登挑戰連任”。這反映了對拜登就減免大學學費等年輕選民重視的議題未能拿出特別對策的不滿。 拜登把創造1200萬個工作崗位等自己的經濟政策“拜登經濟學”帶來的成果作為主要政績。但對於他的經濟成果，回答“積極評價”的人只有25%。同壹天公布的全國廣播公司（NBC）輿論調查中，56%的人對拜登的國政運營持否定態度。這是自2021年1月執政以來的最低水平。 拜登斷然拒絕了民主黨內部分人提出的推出其他候選人論，再次確認了和4年前壹樣把黑人和印度裔混血副總統卡梅拉·哈裏斯作為競選夥伴的副總統候選人的意向。此外，23日在黑人議員聚會“黑黨員大會”活動中，他還囑咐大家給予支持。

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