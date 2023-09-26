即使是“醜小鴨”也沒關系……作家安徒生帶來的安慰. September. 26, 2023 07:57. . 在成為父母和養育孩子的過程中，經常會產生過“第二次人生”的想法。例如，時隔數十年再次回憶並演唱壹度被遺忘的童謠歌詞，重新分析日常生活中毫無想法地使用的韓文的創制原理，教孩子寫字等。每當這時，就像乘坐時光機回到幼兒時期，重新反復學習壹度忘記的事情壹樣。 不論時代如何，經典的力量在孩子們的世界裏也是有效的。有壹段時間，孩子每晚睡覺前經常找的書就是《伊索寓言》系列和《安徒生童話》。長大成人後再次接觸到的童話作家漢斯•克裏斯蒂安•安徒生（1805~1875年）的作品和《伊索寓言》，通過自個兒的教訓可以反復思考各種想法，具有相當大的魅力。我認為名作這個修飾語不是無緣無故添加的。 其中最具代表性的作品是安徒生的《醜小鴨》。正如大家所知，摻雜在鴨群中，因過於不同的樣子而受到虐待和厭惡的鴨子原來是美麗的天鵝。這部童話再次讓我感到與眾不同的是，這部作品融入了安徒生的自傳故事。 安徒生出生於丹麥奧登塞壹個貧困修鞋匠的家中，他原來的夢想是成為話劇演員。由於家庭環境貧寒，沒能好好接受正規教育的他，因為發音不準確等原因，作為演員沒能成功。費盡周折進入拉丁語學校學習文學後，他夢想著成為作家，推出了童話和小說，但由於文章中處處存在的錯誤語法和錯別字等，未能得到現有文學界的認可。影射在活動初期遭到文學界排斥的自己的樣子的作品就是《醜小鴨》。 安徒生不僅出版了《醜小鴨》，還出版了以自己貧窮不幸的母親為原型的《賣火柴的少女》、以自己未能實現的愛情為主題的《人魚公主》等多部名作。雖然安徒生已經離開人世，但這些作品成為了數百年來全世界兒童喜愛的名作童話。語法的錯誤和錯別字沒能抑制作品所具有的信息的力量。 每個人在生活中至少都有過壹次成為“醜小鴨”的經歷。雖然為了尋找更好的工作而跳槽，但在適應新組織的過程中，可能會有因現有職員的欺生而流過眼淚的上班族，也有因為多少有些“突出”而得不到周圍人歡迎的人。在即將到來的節日裏，親戚們“就業了嗎”、“什麽時候結婚”等“多管閑事”的發言也會讓壹些人受傷。重新讀《醜小鴨》時，即使遇到尷尬的情況，也希望不要在別人視線規定的“醜小鴨”階段停滯不前。為了能夠揚眉吐氣地抖壹抖，站起來，以天鵝的姿態振翅高飛。即使在不惑之年，也要從為孩子們準備的童話中學習生活。

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